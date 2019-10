Y la sentencia, ¿para cuándo?

Cuándo hará pública el Supremo la sentencia del juicio del procés es la pregunta que políticos, jueces y periodistas se hacen desde que el pasado 12 de junio terminó la vista oral. Las fuentes del tribunal siempre han sugerido mediados de octubre como la franja temporal más probable para dictar el fallo, pero hasta ahora el único que ha hablado claro es el fiscal Javier Zaragoza, uno de los cuatro que intervino en el proceso. El pasado 18 de septiembre, en Buenos Aires, mientras participaba en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Fiscales, Zaragoza afirmó: "La sentencia, según mis informaciones, saldrá publicada, creo, en los primeros diez días, cerca de la festividad del Pilar, del 12 de octubre". El Supremo debe hacer público su fallo antes del día 16, cuando Jordi Sànchez y Jordi Cuixart cumplen dos años de prisión preventiva, el tiempo máximo previsto en la ley para mantener la medida cautelar más severa, cuya aplicación, esta vez, ha sido cuestionada de raíz no solo por los nueve acusados que la padecen, sino también por algunos sectores de la judicatura, además de ser recurrida ante el propio tribunal de casación, e incluso ser objeto de peticiones de amparo ante el Constitucional que la corte de garantías no ha resuelto.A partir del 16 de octubre, y si aún no hay dictada sentencia, el alto tribunal se vería obligado bien a prorrogar la situación penitenciaria de los nueve preventivos, justificándola (difícil tarea), bien a dejarlos en libertad.Zaragoza habla de los diez primeros días de octubre, por lo que la publicación de la sentencia es inminente. Manuel Marchena, el magistrado que presidió el juicio, será el ponente del fallo, que está redactando a partir de los informes que le hicieron llegar los otros seis jueces que componían el tribunal.Sobre los contenidos de la sentencia, lógicamente, nada se sabe; pero se da por hecho que no será absolutoria, porque, en ese caso, la Sala ya habría acordado la excarcelación de los nueve preventivos. Por otro lado, se cree que las penas no se acercarán a las solicitadas por las partes acusatorias, independientemente de que el delito más grave por el que se condene a los acusados sea el de rebelión (en grado de tentativa o consumado) o el de sedición.Para aminorar el impacto mediático del fallo, los analistas creen que el Supremo puede inclinarse por publicarlo un viernes, es decir, o mañana, día 4, o el día 11, lo que encajaría con la cercanía de la Fiesta del Pilar de la que habló el fiscal Zaragoza en la capital argentina. Con la llegada del fin de semana, la exposición mediática se reduce.Ahora bien, el Consejo de Ministros se reúne los viernes, y hasta ahora se contaba con que, en el de mañana, se fijaría la fecha de la exhumación de los restos de Franco, a la que el Supremo, precisamente, dio luz verde esta semana. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, lo puso el martes en duda: "No sabemos si será este viernes o el próximo, pero puede que sea este viernes".Las malas lenguas ya han hecho correr la especie de que al Gobierno le interesaría que el anuncio de la exhumación del dictador y la publicación de la sentencia coincidieran, porque lo primero ayudaría a que se hablara menos de lo segundo. Pero los jueces son muy suyos y no les gusta andarse con componendas. Y la Constitución consagra la separación de poderes.