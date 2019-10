Espinosa contesta a Casado que Vox no es responsable de "salvar al PP de la hecatombe"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, justificó ayer que su partido presente candidatos en todas las provincias y rechazó la petición del PP de que se retire donde no tiene posibilidad de lograr un escaño. "Que no nos presentemos para que ellos ganen", interpretó el dirigente de Vox. "No es nuestra responsabilidad salvar de la hecatombe en la que está metido el PP".

Espinosa agregó que Vox sigue creciendo porque se nutre de votantes "hartos de la falsa progresía" y que quieren mensajes claros. Por otro lado, se mostró seguro de que el PP acabará permitiendo con su abstención un Gobierno del PSOE si el 10-N se repiten los resultados de abril, porque "el bipartidismo quiere salvarse mutuamente".

Vox sufrió esta semana las dimisiones de la diputada balear Malena Contestí, entre duras críticas al partido, y de los presidentes provinciales de Zamora y Albacete, en vísperas del mitin que lanza la precampaña este domingo.