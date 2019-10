Casado apoya subir las pensiones pese al "electoralismo" de Sánchez

El Partido Popular apoyará una subida de las pensiones si el Gobierno decide aprobarla de forma urgente en diciembre, aunque considera "demagógico y electoralista" el anuncio del presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

Después de que el líder socialista anticipara que actualizará las pensiones para 2020 con arreglo al IPC real aunque siga en funciones, Pablo Casado garantizó que suscribirá la medida, pese a que ese tipo de decisiones "por ley se reservan al Gobierno que llegue con plena capacidad legislativa después de unas elecciones". Sánchez crea falsa expectativas, sostiene el presidente del PP, quien cuantifica que la actualización anunciada en precampaña supone una subida media de 4 euros. Es "pan para hoy y hambre para mañana", afirma Casado, para quien la única forma de garantizar el futuro del sistema de pensiones consiste en crear empleo.

Pedro Sánchez reprocha al PP que apenas haga campaña ante la repetición de los comicios, lo que atribuye a que "no le interesa la participación, no le interesa que aquellas personas que el pasado 28 de abril votaron para que España avance no se sientan interpelados el próximo 10 de noviembre" ni que "la izquierda se movilice". El presidente del Gobierno en funciones, anunció, en un acto político con 600 militantes socialistas en Jaén, un plan de acción para el sector agroalimentario y ganadero en todas las comunidades autónomas afectadas por los aranceles de Estados Unidos. En el caso de Extremadura y Andalucía, el plan incluiría la reducción de las peonadas necesarias para poder acceder al subsidio agrario.

Pese a haber levantado el veto al PSOE, Albert Rivera avisa a Sánchez de que no puede seguir pidiendo al PP y a Ciudadanos que "se entreguen" y si quiere seguir en la Moncloa, deberá negociar reformas con la oposición.