El PSOE estaría dispuesto a secundar la destitución de la alcaldesa de Móstoles

Ciudadanos y Podemos invitaron ayer a la presentación de una moción de censura para apartar a la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, una iniciativa que tanto Más Madrid Ganar Móstoles como el propio PSOE-M podrían apoyar.

Antes del movimiento de naranjas y morados, el propio secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, no descartó que al final tengan que recurrir ellos a plantear la moción de censura si Posse no da "un paso al lado". Franco reconoció que tiene "alguna esperanza" de que la Alcaldesa reconsidere su decisión de no dimitir, a pesar de que ella asegura que "no ha cometido ningún delito" en los nombramientos de familiares y amigos como cargos de confianza.

Desde que en septiembre se supo que había designado a su hermana coordinadora de Redes Sociales del Ayuntamiento, otros siete nombramientos han sido puestos en duda.