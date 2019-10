Mas aconseja al soberanismo no perder la "pátina de pulcritud pacifista"

El expresidente catalán Artur Mas aconsejó ayer al independentismo que no pierda la "pátina de pulcritud pacifista" cuando se conozca la sentencia del procés. Mas no quiere especular sobre el fallo hasta conocerlo, pues "hay que ser prudente", pero no evitó considerar que estaría "fuera de la lógica" cualquier sentencia que no sea absolutoria o que, como mucho, condene a los acusados solo por desobediencia.

"No ha habido ni un gramo de violencia, y es fundamental que en este momento clave y duro esto siga imperando como norma de conducta; no perdamos la fuerza del talante", recomendó Mas.

Así, rechazó que los autodenominados Comités de Defensa de la República estén formados por personas violentas: "No se les puede poner en el saco del terrorismo".

Portavoces nacionales de los CDR dijeron ayer que siempre se han "basado en la desobediencia civil no violenta, y no hay ningún cambio en este sentido", y que "el relato de la violencia es una invención interesada de las instituciones del Estado".

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió "prudencia" en las movilizaciones para no "recrudecer las tensiones".