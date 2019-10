El Gobierno lleva al Constitucional los últimos acuerdos del Parlament

El Gobierno llevará ante el TC otros dos incidentes de ejecución de sentencia. Uno, para anular los acuerdos del Parlament de septiembre que validaban la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" y el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" ante la sentencia del procés. Y otro para prevenir al Govern de que puede incurrir en delito penal si desobedece.

No hará otro tanto con la resolución de la Cámara que pedía la salida de la Guardia Civil de Cataluña. Porque, como explicó la vicepresidenta, Carmen Calvo, ese "deseo político aberrante" no es recurrible porque no está "al alcance" del Parlament.

El TC avisó el jueves al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de las consecuencias penales que puede acarrearle a él y al resto de los miembros de la Mesa desobedecer sus dictámenes.