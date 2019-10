Sánchez actuará con "firmeza democrática" si hay disturbios

El Gobierno, con el presidente en funciones a la cabeza, Pedro Sánchez, y los representantes de los principales partidos de la oposición apelaron ayer a acatar la sentencia del procés y eludieron comentar la filtración sobre su contenido. Los comentarios llegarán cuando se haga pública oficialmente el fallo, según coincidieron en señalar los líderes políticos que asistieron a la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.

Pedro Sánchez no quiso comentar la sentencia filtrada, pero avanzó que hará una declaración institucional en Moncloa cuando se haga público el fallo. Confió en que la Generalitat respete la legalidad y no vuelva a cometer los errores de 2017 y se mostró convencido de que no se producirán incidentes en Cataluña. No obstante, reiteró que el Gobierno tiene previstos todos los escenarios posibles y que se guiará por los principios de "firmeza democrática, proporcionalidad y unidad". Sánchez aseguró que si tiene que tomar alguna decisión de calado hablará previamente con los líderes de la oposición.

La filtración de la sentencia no ha gustado en el Gobierno, según admitió la ministra portavoz, Isabel Celáa. El titular el Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó igualmente a esperar a que se conozca públicamente.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, hizo un llamamiento a los catalanes a salir a la calle a manifestarse "pacíficamente" y sin "miedo" frente a una sentencia del procés que prevé condenatoria. En un acto de precampaña de JxCat con el lema Contra la sentencia, independencia, Torra pidió a los catalanes que en "las semanas que vendrán" no tengan "miedo de ser hombres y mujeres libres" y se mantengan "firmes" en su "dignidad y compromiso con este país". En videoconferencia, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pidió, ante las próximas elecciones, que los catalanes "agujereen" con votos "los muros que encarcelan la voluntad del pueblo de Cataluña", unos muros que, a su juicio, se verán consolidados con la sentencia del procés.

El líder del PP, Pablo Casado, comentó que Sánchez tiene su apoyo para hacer lo que deba en Cataluña. "El Gobierno sabe que tiene red", dijo antes de aventurar que la sentencia del procés puede ser "balsámica para el Estado de derecho".

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, se limitó a eludir comentario alguno sobre la sentencia hasta que no se haga pública y a dar mucho ánimo al juez Marchena. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, reclamó a Pedro Sánchez, que "no indulte" ni conceda "privilegios penitenciarios injustificados" a los líderes independentistas que puedan ser condenados.

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias opinó que todo el mundo "deberá acatar la sentencia" y, a partir de ahí, "hablar de reconciliación" para solucionar la "fractura" de la sociedad catalana y española.