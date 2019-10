El Supremo condenará a los líderes del 'procés' por sedición y malversación

El tribunal que juzgó el procés ha llegado al acuerdo unánime de condenar a los principales acusados en el proceso por los delitos de sedición y malversación y les castigará, además, con largas penas de inhabilitación, que en el caso de Oriol Junqueras pueden llegar al máximo de 12 años. La sentencia se conocerá mañana, lunes, o el martes, segun anunció el magistrado que presidió el tribunal, Manuel Marchena. A falta de que se concreten las penas individualizadas „escalonadas en función de la participación de cada uno de los 12 acusados„, los magistrados del Supremo tienen claro que la Fiscalía no ha conseguido probar que los nueve presos preventivos instigaran la violencia cuyo concurso se requiere para condenarlos por rebelión.

Sin embargo, según expertos consultados, cabría la posibilidad de que los jueces de la Sala de lo Penal se inclinaran por condenarlos por conspiración para la rebelión, lo que acarrearía una reducción de las penas solicitadas por la Fiscalía. Si finalmente no es así, los siete magistrados asumirán la calificación jurídica que llevó a juicio la Abogacía del Estado, que en sus escritos de acusación expone que los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña no acarrearon la "violencia estructural" requerida para encajar las conductas de los acusados en el tipo de la rebelión.

Esa es la diferencia, clave, entre el delito de rebelión „por el que apostó la Fiscalía„y el de sedición, que castiga con penas de hasta 15 años de prisión a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Para la Fiscalía, el procés fue un "golpe de Estado" que buscó liquidar la Constitución con "violencia suficiente", pero la Abogacía cree que la violencia no fue "elemento estructural" del plan.

La Sala también ha acordado por unanimidad condenar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros presos (Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva) por malversación de caudales públicos, acusación de la que están exentos los otros tres preventivos, la expresidente del Parlament Carme Forcadell, el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y exdiputado Jordi Sànchez.

Sí serían condenados por malversación los también exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.

A estas filtraciones respondió ayer Marchena advirtiendo de que "una sentencia no está hasta que la firma el último magistrado" y que, por lo tanto, "todo está abierto" y puede haber discrepancias entre los siete jueces "hasta el último momento". Marchena lamentó las filtraciones (que reconoció que no se pueden evitar) y no descartó que el fallo puede conocerse el martes, y no mañana, lunes.