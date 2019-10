Torra: "Lo volveremos a hacer"

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido de nuevo al Estado ("lo volveremos a hacer"), en relación al derecho de autodeterminación. En una declaración sin preguntas tras la ofrenda a Lluís Companys, 'president' de la Generalitat fusilado por el fascismo hace 79 años, Torra ha denunciado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' pretende que no se pueda hablar de la autodeterminación: "Pretenden criminalizar el independentismo con la intención de que el pueblo de Cataluña abandone no solo la lucha democrática sino sobre todo las expresiones, las palabra. El uso de las palabras está en juego tras la sentencia; ya no podemos hablar del derecho a la autodeterminación".

Torra ha añadido: "Lo volveremos a hacer porque un referéndum no es ningún delito, no está contemplado en el Código Penal; insistiremos, el derecho de autodeterminación está reconocido en tratados internacionales reconocidos por el reino de España". El 'president', acompañado por los miembros del Govern, ha rendido homenaje a Companys en el Fossar de Santa Eulàlia y en el cementerio de Montjuïc. Respecto a Companys, ha exigido "una declaración de Estado dirigida a Catalunya y Europa que reconozca el crimen de Estado del Estado español contra Companys". En el discurso, Torra ha obviado referencia a las movilizaciones de ayer y a los incidentes del aeropuerto de El Prat.



Torrent pide una nueva etapa

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, acompañado por parte de la Mesa del Parlament, también ha rendido homenaje a Companys. Y sobre la sentencia, ha reivindicado una nueva etapa basada "no solo en el lamento, en la resistencia, sino especialmente en una propuesta de futuro que se ha de sintetizar en la libertad, la amnistía y el referéndum porque son los valores que defiende una inmensa mayoría de los catalanes y catalanas".



Colau pide abandonar las trincheras

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha hecho la tradicional ofrenda a Companys y en su discurso posterior ha reclamado diálogo para huir de "las trincheras", tras una sentencia que ha calificado de injusta. "Llamo a los líderes políticos de todas las formaciones a que pese a que estemos en periodo electoral, hagan un esfuerzo de serenidad, prudencia y pensar más allá del 10 de noviembre". Colau se ha felicitado por la "autoorganización" ciudadana en las manifestaciones de protesta por el fallo del Supremo.



Críticas al Govern

Por su parte, el candidato de los 'comuns' Jaume Asens, ha pedido la comparecencia en el Parlament del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, por la actuación del Govern en relación a la manifestación en el aeropuerto de El Prat. Asens ha acusado a la Generalitat de "animar a la gente a ir al aeropuerto y después los recibía a golpes de porra". Por su parte, Gabriel Rufián, de ERC, ha defendido el derecho "sagrado" a la manifestación. "Estaremos junto a la gente en cualquier manifestación cívica y pacífica y también haciendo política". Rufián ha reclamado una ley de amnistía. En la ofrenda a Companys también han participado representantes de Junts per Catalunya, el PDECat y Demòcrates.