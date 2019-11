Galicia decide el nuevo mapa político

Las cuartas elecciones generales en cuatro años suponen un nuevo examen para un mapa político que se juega un reparto de fuerzas que aspiran a que se mantenga a medio plazo y se supere el bloqueo político actual.

El 10-N, cuya campaña arrancó la pasada medianoche, constituye la última cita electoral antes de las autonómicas del año próximo, en caso de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no adelante los comicios y de que no se repita una legislatura fallida. Por primera vez, el PSOE parte con ventaja en la comunidad ante unas generales, tras lograr en los comicios del pasado 28 de abril ser la fuerza más votada, algo que no había logrado nunca. Todos los partidos se juegan algo en un tablero al que se incorpora Más País, el proyecto de Íñigo Errejón y Carolina Bescansa, y en el que el espacio de la confluencia mantiene su separación con Galicia en Común-Unidas Podemos por un lado y Anova y En Marea en casa.

PSOE. Históricamente, el resultado del PSdeG en unas generales está ligado al del PSOE. El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, sabe que su futuro está más ligado al resultado de Pedro Sánchez. secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. Desde A Coruña, Caballero lanzó primera apelación al voto socialista para "todos los gallegos que no quieren ver a Abascal como vicepresidente de Pablo Casado". Ante la ministra Nadia Calviño, la alcaldesa, Inés Rey, y los candidatos socialistas al Congreso y al Senado animó al electorado a escoger la papeleta del PSOE "para seguir progresando, defendiendo el sistema público de pensiones y el estado de bienestar, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, añadiendo nuevos derechos, apostando por la igualdad entre hombres y mujeres".

PP. El presidente de la Xunta y del PP gallego afronta el 10-N como un test de su estado de fuerzas tras una década de éxitos electorales. Se juega retirar el borrón que supuso el 28-A, en el que por primera vez su partido no fue el más votado en Galicia. Feijóo cerró la noche en Vigo, donde equiparó el voto a su partido como garantía de recuperación de la "estabilidad política" y puso a su Ejecutivo como ejemplo de lo que harían desde Moncloa. "Cuánto mejor le iría a Cataluña y a España con un Gobierno como el de Galicia", aseguró.

Galicia en Común. "Galicia en Común es el único voto que garantiza un gobierno de izquierdas en el que Galicia esté presente", afirmaron anoches desde A Coruña los candidatos Antón Gómez-Reino (cabeza de lista por la provincia) y Yolanda Díaz (por Pontevedra). "Somos garantes de un gobierno de izquierdas en el que nuestro país esté presente en el centro de las acciones políticas, con voz y decisión propia", señalaron.

, Ciudadanos. Contra pronóstico, el partido de Rivera obtuvo en abril un acta por A Coruña y otra por Pontevedra. "Daré voz a los coruñeses en el Congreso", aseguró ayer María Vilas, candidata de Cs a la Cámara baja por la provincia. En el pistoletazo de salida al 10-N, dijo afrontar las elecciones con el triple objetivo de desbloquear la situación política, defender la unidad de España y defender a las familias.

BNG. Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, pidió el voto desde A Coruña para una fuerza política "de palabra y con proyecto". Se dirigió en especial a las personas "cabreadas y desencantadas" con el "espectáculo" de las fuerzas estatales. El candidato por A Coruña, Néstor Rego, subrayó que es crucial que Galicia tenga representación propia en Madrid. "Esta vez es posible porque muchas personas vuelven a mirar al Bloque, la uníca fuerza gallega que se presenta a las elecciones y la única que puede cambiar la situación a favor del país", ensalzó Rego.

Más País. Carolina Bescansa vuelve a primera línea, tras perder las primarias por dirigir Podemos Galicia hace un año, como candidata por A Coruña de Más País. El partido de Íñigo Errejón solo se presenta, en la comunidad gallega, por esta provincia y Pontevedra y no ha revelado un programa electoral para la comunidad.

Vox. Para el cabeza de cartel de Vox por A Coruña al Congreso, Miguel Ángel Fernández, el "mayor desafío" al que se enfrenta en la comunidad gallega es "el combate al nacionalismo excluyente y violento que pretende escindir España".