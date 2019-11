"Só nós defendemos un novo modelo de facenda galega para recadar impostos"

Por segunda vez no que vai de ano, o nacionalista Néstor Rego ponse ao fronte da candidatura coruñesa do Bloque Nacionalista Galego co propósito de devolver a Galicia a "voz propia" en Madrid, tras catro anos„en especial os últimos sete meses„de "desatención".

Que perdeu Galicia nestes sete meses sen representación do BNG no Congreso?

A carencia de voz propia ten consecuencias, ás veces, graves. Neste tempo continuou a crise industrial, con empresas sen expectativas, milleiros de postos en risco. Continuou a desatención ás nosas necesidades.

De ter participado na minilexislatura, que papel tiveran asumido?

Tería habido unha resposta contundente para evitar o peche de Endesa, alternativas á reindustrialización de As Pontes, unha tarifa eléctrica galega ou a transferencia da AP-9 para acabar coa estafa das peaxes. O PSOE comprometérase en abril co estatuto das electrointensivas e a incerteza continúa aínda en Alcoa e Ferroatlántica.

Que farían no caso catalán?

Estariamos alí para defender a democracia e a vía do diálogo. Escoitar ao pobo catalán e non avanzar pola vía represiva dunha sentenza claramente política.

Como vive os episodios de crispación en Cataluña?

Con preocupación. Cunha votación recoñecida polas partes se tivera evitado o que veu a continuación.

En abril quedaron moi preto de recuperar a representación no Congreso

Cada vez hai máis persoas que se aproximan a nós, hai un crecemento da simpatía e do apoio político e electoral ao BNG. Temos a certeza de que esta vez imos ter representación.

É un mérito do Bloque ou demérito das outras esquerdas?

Ambas as dúas. O Bloque ten demostrado coherencia na súa longa traxectoria no Congreso. Outras formacións á hora da verdade, votan o que lles mandan as súas direccións en Madrid.

Como canalizar o enfado dos votantes?

Estamos apelando en especial ás persoas que nos votaron en abril para o Senado e non no Congreso. Con eses votos, que foron 40.000 máis xa estariamos no Congreso. Tamén contamos coas persoas que votaron outras forzas de ámbito galego e aos votantes de forzas estatais decepcionados.

Afectaralles a fragmentación da esquerda?

O BNG é unha forza de esquerda cunha compoñente fundamental galega. O voto ao BNG vale por dous, para defender Galicia e as políticas progresistas no Estado. A fragmentación afectaralles a outros non ao BNG.

Con que resultado se conformarían?

Non nos poñemos límites. O limiar? Que poidamos ter outra vez representación no Congreso.

Unha proposta que ningún outro candidato leve?

Que Galicia teña un novo marco xurídico político, e capacidade de decidir sobre cousas como a tarifa eléctrica propia. Só o BNG defende un novo modelo de financiamento que nos permita recadar impostos cunha facenda galega. Evitaría esperpentos como o do bloqueo dos 700 millóns.