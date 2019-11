Caballero: "El voto al PSOE no se pierde por el camino, va derecho al Congreso"

El "único voto útil", porque "no se pierde por el camino, sino que llega directo al Congreso de los Diputados", es el voto al PSOE. Así lo defendió ayer en Santiago el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, en un mitin en el que estuvo arropado por el regidor de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, los cabezas de lista del PSOE al Congreso por las cuatro provincias y el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.

Este completó el mensaje de Caballero alertando contra la "fatiga democrática" por votar cuatro veces en cuatro años. "España no se puede permitir que la gente se quede en casa y abdique de su deber de ciudadano", proclamó Borrell. "Hay un cierto sentimiento de fatiga democrática, pero a mí no me gusta", señaló. "A los que hemos estado muchos años sin votar nos parece demasiado", argumentó, agitando el fantasma de la larga "noche del franquismo". "No podemos estar cansados de votar", insistió.

Tanto el líder de los socialistas gallegos como Borrell urgieron a movilizarse para evitar "retrocesos". "El único proyecto serio, claro, progresista y de futuro para España es el PSOE", defendió Caballero. Frente a los "retrocesos" en materia de igualdad para las personas y los territorios que, advirtió, supone la alternativa a los socialistas conformada por "las derechas y la ultraderecha", instó a considerar la "relevancia de unos servicios públicos que equiparen las oportunidades de la ciudadanía y que favorezcan una vida digna para todos".

"Eso „enfatizó„ es lo que nos jugamos el domingo". En esa línea, instó a "dejar descolocadas a las derechas y a la ultraderecha que quiere gobernar a través del PP". Precisamente a esta formación aludió para afirmar: "No perdonamos al PP que sea el instrumento al servicio de los intereses de la ultraderecha". Caballero exigió a los líderes populares, especialmente a Pablo Casado y a Alberto Núñez Feijóo, que se desmarquen abiertamente de los postulados de Vox.

En ese contexto, el secretario xeral del PSdeG llamó a los ciudadanos a "frenar el riesgo de involución con la máxima movilización" el próximo domingo e instó a concentrar el voto progresista en una opción.

Borrell hizo suya la reivindicación en el mitin central de campaña de los socialistas gallegos, subrayando la relevancia de acudir a las urnas este fin de semana para que "siga teniendo España un gobierno progresista y fuerte" para afrontar los retos inminentes. Al respecto concedió que "no es tanto un problema de investidura", como "de gobernabilidad" y de disponer de "una mayoría sólida" para sacar adelante leyes y medidas para atender los asuntos prioritarios del país en un contexto en el que una cuarta parte de la población está al "borde de la pobreza". "No puede ser", enfatizó, y recalcó que la situación "requiere de una acción política fuerte". A esa convicción opuso las propuestas de líderes políticos que prometen "las mayores rebajas fiscales de la historia sin tomarse la molestia de decirnos qué va a pasar después con los servicios públicos que no van a poder financiar". "Aprovechen la ocasión para decidir qué futuro quieren", conminó.

En el acto también tomaron la palabra la cuatro cabezas de lista al Congreso. En conjunto abogaron por "un gobierno progresista estable y fuerte presidido por Pedro Sánchez". Éste, defendió Caballero, demostró en el debate ser el "único presidente" con proyecto para España.