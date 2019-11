"Somos os únicos que van defender a A Coruña no próximo goberno"

O cabeza de lista ao Congreso por Galicia en Común e secretario xeral de Podemos na nosa comunidade, Antón Gómez-Reino, presenta como aval a súa experiencia como deputado. "Fomos centrais" nas demandas da cidadanía galega, afirma, e quere seguir sendo clave nun goberno de esquerdas que anule a posibilidade de goberno PSOE- PP.

Que papel desenvolverá Galicia en Común na mobilización do voto de esquerda?

Esencial. Despois dunha irresponsabilidade histórica por parte de Pedro Sánchez de levarnos a unhas eleccións, o voto de esquerda se ten que mobilizar de novo historicamente. Agora só hai dúas posibilidades: unha, dun goberno de coalición PSOE-PP, e a outra é que Galicia en Común e Unidas Podemos esteamos suficientemente fortes para forzar a un goberno de esquerdas.

Déanos un argumento de peso. Por que votalos a vostedes, e non outras formacións da liña de progreso como BNG ou Máis País?

Somos a única forza que vai defender A Coruña no próximo congreso e diría que no próximo goberno. Levamos anos trasladando a problemática da nosa cidade, da nosa comarca, da nosa provincia e do conxunto de Galicia ao Congreso. Fomos ademais centrais no incremento do salario mínimo, en arrancarlle unha subida das pensións ao partido socialista.

Bota de menos unha candidatura de En Marea?

Sobre que se presente ou non se presente ás eleccións creo que non podo opinar.

Se conseguen o segundo deputado para A Coruña e Pontevedra, vaise percibir no Congreso que A Coruña e Galicia estarán máis presentes?

Ademais de conseguir estas segundas deputadas nas provincias atlánticas estamos cerca de romper o bipartidismo nas provincias de Lugo e de Ourense. Non hai unha demanda da comarca e da cidade da Coruña que non leváramos en forma de iniciativa, desde a Ría do Burgo ata os traballadores de Alcoa, os traballadores de Ferroatlántica ata os terreos da Maestranza.

Desde o escano, como viviu a realidade dun país que non consegue acordos de goberno?

Con estupefacción e sorpresa. No meu caso coa carga de responsabilidade de estar ligado ás negociacións. Fomos especialmente flexibles ante algo que en ningún contexto político contemporáneo ten sucedido. O partido socialista xa decidira houbera tempo levarnos a eleccións.

Tiña Unidas Podemos unha teima con estar no Goberno?

O que ten unha teima é o bipartidismo que non quere entender que a sociedade é plural e vota plural, e nos fai mandatos de que temos que chegar a acordos de maioría.

E xa toca poñerse a traballar en autonómicas

Temos a responsabilidade de darlle aos votantes progresistas unha ferramenta que acabe coas políticas de Feijóo.

Irán en coalición?

Galicia en Común é unha fórmula coa que nos sentimos moi cómodos, pero temos a vontade de seguir sumando actores sociais e xente profesional e outras organizacións ao espazo do cambio.