"En campaña se usa todo el armamento disponible, pero el AVE no es electoralista"

El Partido Popular contará de nuevo como número uno por la provincia de A Coruña con Marta González, diputada en las últimas cuatro legislaturas. Asegura entender el "hartazgo" de los ciudadanos porque los políticos no hayan llegado a un acuerdo para la gobernabilidad de España y reconoce que "en el panorama nacional existe una falta de práctica para la consecución de acuerdos" que no se produce en los ayuntamientos, las diputaciones o las comunidades autónomas.

Cuartas elecciones generales en cuatro años, segundas en siete meses... ¿Cuál es la conclusión que saca?

Vamos a un modelo en el que el bipartidismo va desapareciendo. Pero en el caso de estas elecciones, que no nos tocaban, hay una responsabilidad muy evidente de Pedro Sánchez, porque tenemos la sospecha, cada vez más fundada, de que el resultado del 28 de abril no le fue lo suficientemente satisfactorio y planificó ya en ese momento ir a elecciones cuando más le conviniese. Nos tuvo a todos entretenidos en unas supuestas negociaciones con el que llamó socio preferente, Unidas Podemos, y les enredó en unas negociaciones bastante penosas.

Pero, ¿comprende el cansancio de los ciudadanos con los políticos?

Claro. Nos encontramos con un hartazgo, un enfado y un cansancio muy justificado por parte de la ciudadanía que no entiende cómo es posible que los partidos políticos no lleguen a un acuerdo para la gobernabilidad de España. Nosotros entendemos este enfado, asumimos este enfado generalizado para todo el espectro político, pero no dejamos de señalar con toda claridad que el responsable último es Pedro Sánchez.

Llevamos más de 40 años de democracia acostumbrados a un bipartidismo que ha desaparecido. ¿Puede ser que los partidos no hayan sabido adaptarse a esas nuevas reglas después de cuatro décadas jugando al mismo juego?

Estoy de acuerdo en una parte. Es cierto que en el panorama nacional existe una falta de práctica para la consecución de acuerdos, pero a nivel de partidos políticos el acuerdo como base fundamental, por ejemplo, para el mantenimiento de gobiernos municipales es algo que existe desde hace mucho tiempo y ha funcionado medianamente bien. A nivel autonómico ocurre algo similar. Lo que hemos vivido en los últimos meses es la falta de voluntad; la falta de voluntad de Pedro Sánchez de conformar un Gobierno.

Hablemos de Galicia. El PP asegura que la comunidad está maltratada por el Gobierno socialista.

Hay muchas razones desde el punto de vista gallego y de la provincia de A Coruña para rechazar las políticas de Pedro Sánchez. Se han mostrado muy nocivas, sobre todo para la provincia de A Coruña. Fue un Gobierno incapaz de sacar unos presupuestos adelante, pero esa incapacidad, al final, fue buena para Galicia porque las inversiones se reducían en un 30% y se incrementaban más de un 60% en Cataluña o Valencia, con una voluntad claramente electoral.

¿Llegará el AVE a Galicia el año que viene?

Llevamos muchos años esperando. Se retrasa al 2021 cuando estaba previsto que estuviese en funcionamiento el año que viene.

Pero no está confirmado ese retraso.

Pero ya hay alguna información más detallada de dónde están los problemas para sacar adelante la infraestructura

¿No cree que la Xunta utiliza el AVE como arma electoral?

En época electoral se utiliza todo el armamento disponible, pero el AVE no es una cuestión electoral. Hemos sabido el otro día, a través del delegado del Gobierno, que el AVE no estaría en funcionamiento en 2020, sino que se retrasaba la venta de billetes para 2021. Esto no es electoralismo.

Las elecciones generales del pasado mes de abril estaban lejos de las autonómicas gallegas. Ahora están siete meses más cerca, ¿se pueden leer los resultados del domingo en clave gallega?

Cada elección es distinta. Siempre decimos que los resultados nunca son extrapolables de una a otra elección, pero lo cierto es que esta campaña nos sirve de preparación de la campaña electoral de las autonómicas en Galicia. De hecho, en los mítines y en las reuniones decimos que el modelo que planteamos para España es el modelo de Galicia.

¿Es una sensación o el discurso del PP se ha moderado en estas elecciones? siguiendo, por cierto, las recomendaciones de Alberto Núñez Feijóo.

Se ha elaborado una estrategia de cara a esta campaña que ha sido distinta. Es una campaña planteada en términos prácticos, hablando de las cosas que importan a los españoles. No perdiendo el tiempo en temas inútiles que no solucionan los problemas y creo que nos está dando buenos resultados. Alejarnos de polémicas estériles, centrarnos en lo que a la gente le importa, que entendemos su hartazgo y aburrimiento de los políticos, y mostrar un perfil más cercano.

Tras las elecciones del domingo, ¿se puede repetir el mismo escenario que en Andalucía, Madrid o Murcia: un gobierno de PP y Ciudadanos, con apoyo de Vox?

Es difícil hacer avances. Cualquier político prudente no los hace nunca.

Pero los ciudadanos quieren saber qué va a pasar con su voto y para qué va a servir.

Sin duda. Podemos sacar conclusiones de lo ocurrido en los últimos meses. Y hemos tenido la oportunidad de ver cómo funcionan los diferentes partidos cuando les corresponde la responsabilidad de sacar adelante unas negociaciones para conformar un gobierno.

¿Por ejemplo?

Tenemos el ejemplo de lo que le ha ocurrido al Partido Popular en Andalucía, en Castilla y León, en Murcia, en Madrid... Se ha remangado, se ha puesto manos a la obra y ha sacado adelante acuerdos que son beneficiosos para la ciudadanía. Sin embargo, tenemos al mismo tiempo el mismo panorama en el Gobierno del Estado y vemos lo que ha estado haciendo Pedro Sánchez con sus socios preferentes: al final, fracaso. Fracaso estrepitoso y nuevas elecciones. Los ciudadanos pueden extraer conclusiones del comportamiento responsable de unos y otros en procesos que son bastante similares.