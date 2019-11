El PSOE acepta ya que la investidura habrá de esperar hasta después de las Navidades

El PSOE prácticamente descarta ya que el calendario anunciado en campaña por Pedro Sánchez para formar Gobierno en diciembre pueda cumplirse. La razón esgrimida por fuentes socialistas es que las conversaciones con ERC llevarán más tiempo del previsto porque los republicanos prefieren un proceso negociador más largo.

La dirección de Esquerra obtuvo ayer de la militancia un respaldo abrumador (un 94,6%, con una participación del 70%) a su propuesta de supeditar al apoyo a la investidura de Sánchez a la apertura de una mesa de negociación que, a tenor de las reclamaciones de ERC, cada día que pasa será más difícil de aceptar para el PSOE.

A la exigencia de que la negociación sea "entre iguales", es decir, entre los ejecutivos catalán y central, se han sumado desde el domingo otras dos: que lo acordado sea sometido "a la validación del pueblo catalán" y que el Gobierno haga "un gesto inequívoco de compromiso", y "quizá antes de la investidura". Condiciones que puso el domingo el hombre fuerte de Esquerra y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, pero que ayer no reiteró la secretaria general adjunta, Marta Vilalta: ni quiso desvelar el gesto que se le reclama a Sánchez ni profundizó en las "garantías" de cumplimiento de lo acordado que se le exigen.

Reunión esta semana

Por todo ello, según informaron fuentes socialistas, el optimismo inicial del partido se ha desinflado. No obstante, el equipo negociador del PSOE, que encabeza la número dos, Adriana Lastra, se reunirá esta semana en el Congreso con representantes de ERC, en una fecha aún por determinar, en lo que será la primera reunión para explorar qué posibilidades hay de que los 13 diputados republicanos se abstengan ante Sánchez.

Las mismas fuentes socialistas han dado prácticamente por cerrado el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) para un gobierno de coalición, si bien precisaron que no se dará a conocer hasta que no haya garantías para salvar la investidura. Durante la campaña, Sánchez veía posible formar Gobierno en diciembre y, para conseguirlo, propuso no cerrar el Congreso en Navidad.

La discreción que rodea las negociaciones entre el presidente en funciones y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el futuro Gobierno ha disparado las quinielas acerca de la composición del Ejecutivo, en el que los comuns de Ada Colau aspiran a tener representación.

La diputada de Galicia en Común Yolanda Díaz, posible ministra de Trabajo, no quiso "señalar nada de lo que se está negociando". Sin embargo, admitió que las carteras de Seguridad Social „que el PSOE quiere retener„ y Empleo ya estuvieron desligadas en el pasado, una solución que facilitaría el acuerdo.