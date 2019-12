Rechazadas las propuestas para segregar el Grupo Mixto del Congreso

La organización del Grupo Mixto, en el que se agrupan 21 diputados de la más variada procedencia, es el mayor problema de funcionamiento del Congreso en el inicio de la legislatura. La Mesa de la Cámara rechazó ayer dos propuestas para segregar otros tantos grupos del Mixto por considerar que no cumplen el reglamento. El órgano que rige la vida parlamentaria optó a la vez por dar un plazo para buscar una solución a esa inédita acumulación de diputados.

PP y Vox rechazaron abrir una nuevo período para que los minoritarios presenten posibles opciones para organizarse, pero en la votación final se hizo patente la amplia mayoría de la que gozan en la Mesa el PSOE y Unidas Podemos.

En la reunión de ayer tocaba resolver sobre dos propuestas: la de UPN, CC, PRC y Teruel Existe, para constituir el grupo denominado España Plural, y la de JxCat, Más País, Compromís y BNG, que pretendía agruparse bajo el nombre Grupo Múltiple. Los letrados de la Cámara informaron en contra de ambas.

España plural no se adapta al reglamento porque dos de sus potenciales miembros, Coalición Canaria y UPN concurrieron a las elecciones en coalición, no en solitario. Grupo Múltiple fue descartado porque la suma de los votos de cada una de las agrupaciones no alcanza el 5% del total nacional, de acuerdo con los datos de la Junta Electoral Central relativos al escrutinio. Como alternativa, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, promoverá juntar a 16 diputados de la decena de formaciones minoritarias que han logrado escaño en el Congreso para salir del Grupo Mixto y evitar que sea "ingobernable".

Acatamientos

La Mesa acordó también rechazar los escritos de PP, Vox y Ciudadanos contrarios a determinadas fórmulas de acatamiento de los diputados. La mayoría de PSOE y Unidas Podemos sirvió para que no se cuestionasen los términos de los acatamientos y se aceptase la inclusión de todos los diputados en la lista que publica el BOE.