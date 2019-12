Calvo defiende la negociación catalana como una "obligación en democracia"

La negociación sobre Cataluña va más allá de la investidura y resulta inevitable porque "en democracia estamos obligados a hablar", afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en Barcelona. En su intervención en el XIV congreso de los socialistas catalanes, respaldó a Miquel Iceta, reelegido secretario general por unanimidad. Desde las filas del PP, Pablo Casado „que se reunirá mañana con Pedro Sánchez„ le adelanta que "no espere nada" del encuentro. El líder popular gallego, Núñez Feijóo, se verá con el candidato socialista a la Presidencia el martes. Le pide que "desande" el camino recorrido y regrese a la casilla de salida.

"Tenemos el honor inmenso de ser nosotros los que demos los pasos que nos lleven a una situación, razonable, posible, democrática y legal que dé salida a problemas que se acumulan en Cataluña", afirmó ayer Carmen Calvo, "segunda del Ejecutivo, en contestación a la idea de "nuestros adversarios de que cargamos con una carga grande". Las palabras de Calvo fueron una declaración de apoyo a Iceta frente a los reparos que los dos barones socialistas muestran hacia la negociación con ERC, encaminada a facilitar la investidura de Sánchez.

Respecto a las críticas de otras formaciones, Calvo considera que las conversaciones entre partidos forman parte de la normalidad política. "¿A quién le extraña que dialoguemos? En democracia estamos obligados a hablar. Lo contrario no es la democracia", sostiene la vicepresidenta, con el matiz de que esos contactos se desarrollen "en el marco al que los parámetros políticos y jurídicos de la democracia nos obligan".

La solución a lo que los socialistas reconocen ya de forma abierta como un conflicto político se articulará con "realismo y responsabilidad", afirma Calvo, para quien "lo más revolucionario" es "producir normas democráticamente y cumplirlas". En una réplica al presidente Torra, sin citarlo, Calvo añadió que "nadie es más valiente por saltarse las normas". Calvo intervino en el congreso del PSC antes de que Miquel Iceta revalidara por unanimidad la primera secretaría de los socialistas catalanes, que ocupa desde 2014. .

El "no es no" al PP

Los contactos con los que Pedro Sánchez abrirá la semana de encuentros preparatorios de la investidura no anticipan cambio alguno en el complicado escenario que el líder socialista afronta para conseguir su investidura. Pablo Casado avisó ayer al presidente en funciones de que "no espere nada" de esa entrevista, la primera entre ambos desde las elecciones de noviembre, algo que el presidente del PP reprocha de forma reiterada al secretario general del PSOE. Sánchez está inmerso en "una agenda rupturista". Ha avisado de que no van a admitir que "el PSOE diga que España es una nación de naciones y Cataluña es una nación" ni que el conflicto sea político.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez-Feijóo, aconsejó por su parte al candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, que vuelva "a la casilla de salida" para sentarse a hablar y cambiar el guión porque el actual, a su juicio, es "letal" para la democracia y los españoles.

"El 'no es no' de Pedro Sánchez a Rajoy es el mismo 'no es no' de Pedro Sánchez al PP actual y a su presidente, Pablo Casado", opinó Núñez Feijóo ayer en Santander.

El presidente autonómico avanzó que este próximo martes está previsto que mantenga una conversación con Sánchez, al que, además de trasladarle los distintos problemas que afronta su comunidad como las dudas de las empresas electrointensivas o la continuidad de la central térmica de As Pontes, le dirá, si el líder socialista se lo pide, matizó, lo que piensa de la "huida hacia el precipicio" que cree que ha tomado "en manos de los independentistas".