Forcadell reconoce que el independentismo "no hizo las cosas bien"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell reconoce que el independentismo cometió errores que han llevado a la cárcel a algunos de sus líderes y apuesta por la estrategia "ganadora" de ERC, que es la que puede "llevar a la independencia" en el futuro. "Es evidente que no se hicieron bien (las cosas) porque si no, no estaríamos en prisión ni en el exilio. ¿Lo podíamos hacer mejor? Sí, ahora sabemos cosas que entonces yo no sabía", afirma la expresidenta del Parlament en una entrevista publicada ayer.

Forcadell, condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición, cumple condena en El Catllar (Tarragona), y confiesa en la entrevista que nunca pensó que entraría en prisión. "Lo que quiero es encontrar la manera más rápida de salir. Cualquier manera es buena para salir y yo quiero el mismo trato que el resto de presos", indica. Forcadell apunta que ve "muy poco factible" que haya una ley de amnistía o un indulto.

Sobre la propuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de volver a celebrar un referéndum, Forcadell sostiene que no ve unanimidad en el independentismo para poder celebrarlo a corto plazo, aunque lo considera como la vía a seguir.

La expresidenta del Parlament señala asimismo que le gustaría que la Asamblea Nacional Catalana "volviera a los orígenes" y que fuera el lugar de encuentro de todas las sensibilidades existentes en el independentismo.

Por otra parte, el vicepresidente del Govern y responsable de Economía, Pere Aragonès; la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y la presidenta del grupo de Catalunya en Comú-Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, anunciarán hoy el acuerdo sobre los ingresos de los Presupuestos de la Generalitat para 2020.

El Govern y los Comunes darán a conocer el pacto al que han llegado en asuntos como la reforma del impuesto de Sucesiones, el tramo autonómico del IRPF y los impuestos medioambientales, entre otros.