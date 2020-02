La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ve "injusta" la cancelación del Mobile World Congress (MWC) por temor a los contagios de coronavirus y ha afirmado que no se prevé "ninguna incidencia" para la celebración de Alimentaria, otro de los salones multitudinarios que acogerá la ciudad.

En una entrevista en RAC1, Colau ha dicho sobre la cancelación del MWC que "el principal sentimiento es de injusticia. Habíamos trabajado muy bien, estaba más preparado que nunca, no había conflictividad política ni ninguna amenaza de huelga. Cuando teníamos el trabajo hecho y no había ninguna alarma sanitaria, piensas: ¡qué mala suerte!".

Preguntada sobre la celebración de próximos eventos multitudinarios en Fira de Barcelona, Colau ha dicho: "No se prevé ninguna incidencia ni ningún problema con Alimentaria". "Un gran evento como el MWC debe estar al servicio del modelo de ciudad. Si dependes sólo de un evento, si se cancela, la ciudad se queda perpleja y sin plan. Y no es el caso", ha señalado a continuación la alcaldesa en alusión a que la ciudad acoge múltiples salones con participaciones de muchas delegaciones extranjeras.

"La idea de eventos únicos debe ser un complemento. No pueden ser el centro de la estrategia. Siempre pueden pasar cosas excepcionales no previsibles", ha reflexionado Colau. Según la alcaldesa, los responsables de GSMA, organizadora del MWC, les han explicado "que hay una alarma global por el coronavirus y que ha habido anuncios de grandes empresas que no vendrían y esto ha afectado a la viabilidad del evento".



Barcelona lanza la 'Opportunity Week' para salvar la semana del MWC

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido lanzar una promoción turística para los días en los que se tenía que celebrar el Mobile World Congress (MWC), del lunes 24 al jueves 27 de febrero.

Lo ha explicado en rueda de prensa el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, después de reunirse con agentes económicos y sociales de la ciudad, como el Gremi d'Hotels, el Gremi de Restauració, Apartur, sindicatos, patronales y Fira de Barcelona.

Turisme de Barcelona será el encargado de impulsar la 'Barcelona Opportunity Week', una oferta hotelera, de restauración y cultural para hacer que sigan viniendo congresistas del MWC y atraer a nuevos visitantes, con el objetivo de "mantener al máximo" la actividad prevista para los días del salón y minimizar el impacto que pueden tener el aluvión de cancelaciones que provoca la anulación del Mobile.

Collboni ha defendido que este paquete de ofertas para visitar Barcelona, que se presentará la semana que viene, buscará dinamizar la oferta hotelera, gastronómica y cultural de la ciudad "codo con codo" con los agentes sociales y económicos.

Pese a que hoteles y restaurantes son dos de los sectores más afectados por la cancelación del congreso, Collboni ha asegurado que en la reunión, a la que también ha asistido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se ha abordado el tema de pedir indemnizaciones.

"Tenemos que mirar hacia delante y poner luces largas", ha remarcado el teniente de alcalde de Economía y ha abogado por que la ciudad y los principales actores públicos y privados de la ciudad se pongan ya a trabajar en la edición del MWC del año que viene.



Se suma a la iniciativa de Barcelona Tech City

La 'Barcelona Opportunity Week' se sumará a la iniciativa que está desarrollando la asociación Barcelona Tech City, que impulsará las jornadas de emprendimiento 'Barcelona Tech Spirit' del lunes 24 al miércoles 26 de febrero, también coincidiendo con los días del MWC.

En colaboración con la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades, Barcelona Tech City quiere fomentar que se reúnan las empresas emergentes y los emprendedores de la ciudad con los fondos de inversión internacionales que tenían previsto visitar Barcelona en estas fechas, como hubieran hecho en el MWC y el Four Years From Now (4YFN).

Collboni no ha dicho en qué espacio se realizará esta iniciativa para empresas emergentes, pese a que ha subrayado que no será en los espacios de Fira de Barcelona, y ha señalado que se han puesto a disposición de Barcelona Tech City para organizarlo y que están dispuestos a destinar fondos, aunque ha avanzado que no serán muy elevados.

Ha remarcado que estas dos iniciativas de la ciudad son "reacciones en positivo" que hacen los sectores productivos para sobrellevar la cancelación del salón internacional y enviar un mensaje de dinamismo y capacidad de reacción con propuestas concretas.

Asimismo, ha recordado que se mantendrán las actividades paralelas al Mobile que no estaban impulsadas por la GSMA --organizadora del salón--, como la Mobile Week y las reuniones del laboratorio de ideas Digital Future Society de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital).



"Salvar la semana del MWC"

En declaraciones a la prensa tras la reunión, el presidente del Gremio de Restauración de Barcelona, Pere Chías, ha asegurado que el sector quiere "mirar hacia adelante y trabajar para llenar" la semana en la que se debía celebrar el MWC, y ha dicho que entienden que se trata de una cuestión de fuerza mayor la que ha obligado a la cancelación, aunque ha admitido que las pérdidas en restauración están entre 25 y 35 millones de euros.

El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, ha celebrado el empuje y la velocidad por parte del sector privado del Ayuntamiento para "salvar la semana del MWC", y ha afirmado que la ciudad ha tenido una buena reacción frente a la cancelación, igual que las empresas tecnológicas emergentes, que han propuesto continuar con los eventos que estaban programados de forma paralela al congreso.