Una diputada de Vox: "Las feministas no son mujeres. Lo dice su ministra de Igualdad"

La diputada de Vox Rocío de Meer ha aprovechado su intervención en el Congreso de los Diputados de este martes -que ha girado en torno a posibles soluciones para combatir la despoblación-, para lanzar un dardo al feminismo. "Ustedes las feministas no son mujeres", ha espetado en la tribuna para después justificar: "Y no lo digo yo, lo dice su propia ministra de Igualdad citando a Simone de Beauvoir, diciendo que tienen que llegar a ser mujeres".

Se refería a un tuit que Montero, hoy ministra de Igualdad, publicó en enero de 2018 en el que recogía las palabras de la filósofa francesa en el 110 aniversario de su nacimiento. "Decía que no se nace mujer, sino que llegamos a serlo, aprendemos a serlo. Con su ejemplo y el de las que vinieron antes construimos hoy la revolución de las mujeres, reinventándonos y haciéndonos protagonistas de nuestras vidas", escribió Montero entonces.

De Meer ha acusado a la izquierda de querer "destruir a la familia", invirtiendo más "en políticas de la muerte", como el aborto, que en la de "la vida" y, además, ha apuntado que esta abolición de la familia la quieren hacer a través de la "abolición de la mujer" ya que, a su juicio, "obligan" a estas a pensar y hacer lo que ellos dicen.

"En Vox no somos ni machistas ni feministas, somos mujeres libres, valientes y con mayúsculas", ha declarado la representante de Vox, para señalar que las que se declaran feministas no lo son. "Lo que no sabemos es cómo quieren llegar a serlo, no sé si tienen que hacer un cursillo con Beatriz Jimeno o quitarse la camiseta y pintarse alguna cosa en el pecho", ha concluido.

En esa misma intervención, De Meer Vox ha defendido la "familia natural" como solución a la despoblación que sufre el país, por ser la "institución más fructífera de la humanidad". La representante de Vox ha asegurado que hay "muchos estudios" que dicen que "los niños se crían mejor con su padre y con su madre".

El partido que preside Santiago Abascal ha defendido en la Cámara una proposición no de ley en defensa de la familia en la que piden, entre otras medidas, la creación de un pacto sobre la materia, una reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, aumentar el cheque familiar en 600 euros por hijo a partir del tercer hijo y siguientes o establecer una prestación universal de 100 euros al mes por hijo.

Durante la defensa de la iniciativa, De Meer ha calificado la situación de España de "emergencia" y de "infierno" demográfico y ha subrayado que la solución pasa por la "defensa de la familia natural". "Y no lo decimos los de Vox porque seamos unos fachas", ha explicado la diputada, sino "muchos estudios" que apuntan a que "los niños que se crían muchísimo mejor con su padre y con su madre", que "tienen mejor índice de escolarización y presentan menos trastornos emocionales", mientras que cuando falta alguno de los progenitores "hay mayor fracaso y mayor pobreza".

Tanto la iniciativa como las palabras de la diputada han sido muy criticadas por la mayoría de los grupos. El portavoz del PSOE en este debate, Antidio Fagundez, ha calificado el texto de "machista" por relacionar la natalidad con la maternidad y por obviar temas como la conciliación o los permisos y, por lo tanto, la responsabilidad que los hombres también tienen en el cuidado de los hijos.

Fagundez también ha criticado el modelo "único" de familia que presenta Vox, que "ataca a la diversidad", así como que en su intención de "proteger a la familia" ignore el "poder adquisitivo" de estas.