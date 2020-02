Delgado defiende que haber sido ministra la refuerza para encabezar la Fiscalía

Dolores Delgado acudió ayer con los deberes hechos a la comisión de Justicia que debe corroborar sus méritos para ser la próxima fiscala general del Estado. Decidida a defender un currículum de 30 años como fiscala no tuvo problema en tratar de negar la mayor: "Lo de ser ministra debería entenderse como una fortaleza, no como una debilidad". Al comprobar que el argumento no convencía a un sector de los miembros de la comisión optó por pedir que si no confían en ella, lo hagan "en el sistema, en el Estatuto fiscal, en la ley y, sobre todo, en la Constitución".

Delgado se mostró bastante convincente, pero los portavoces parlamentarios, cuya complicidad trató de ganarse desde el primer minuto, apelando a una condición de servidores públicos compartida, no percibieron la ventaja de que la futura fiscala general hubiera concurrido a las últimas elecciones en las listas del PSOE y hubiera sido la anterior ministra de Justicia. El primero en criticarlo fue Edmundo Bal, quien como abogado del Estado quedó apartado del juicio del procés por Delgado. En el cara a cara que ambos mantuvieron, el ahora diputado de Cs le reprochó incluso que los socialistas avancen "en el umbral del dolor democrático. Da un poco de miedo pensar en su nombramiento. Usted no es imparcial y es imposible que pueda defender sin rubor que es mejor que se nombre a la ministra de Justicia porque tiene más experiencia". En la misma línea fue Vox. Javier Ortega Smith pidió que con su designación "la fiscalía general se llame la fiscalía general socialista", porque Delgado peca de un "reconocido desprestigio" y "no podía haber una propuesta más contraria al principio de idoneidad", agregó.

Para cuando le llegó el turno a Luis Santamaría, del PP, ya no quedaba casi nada que decir, por eso optó por afirmar que su nombramiento está "tan vinculado al pacto de ERC con el Gobierno como el escorpión a su veneno". Además, le advirtió de que se tendrá que abstener de todas las causas que conoció como ministra de Justicia, entre ellas, el procés. Delgado, que se felicitó porque ninguna crítica se dirigiera contra su propuesta de actuación para la fiscalía, rehusó pronunciarse sobre "reformas legislativas que competen al poder legislativo". La exministra, que se había presentado como "una funcionaria de trinchera", sin horarios y cuyo objetivo es el servicio público, pidió a sus hasta hace nada compañeros de hemiciclo "no reducir la fiscalía a una sospecha permanente, porque es injusto para quien todo el día lucha contra el delito": los 2.500 fiscales que hay en España.

Visto lo visto en el Congreso, que solo lograra el aval de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, pasó a ser el menor de los problemas de Delgado.