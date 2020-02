Sectores sociales del soberanismo rechazan sumarse a la negociación

La negociación que comenzará el miércoles próximo en La Moncloa inquieta a sectores del soberanismo, que rechazaron la invitación del president Joaquim Torra de incorporarse a la mesa. Es el caso de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), junto con Òmnium Cultural la entidad con mayor capacidad de movilización ciudadana, que observa con recelo lo que comienza a gestarse en Madrid.

Las discrepancias entre ERC y JxCat impidieron hasta ahora perfilar la representación catalana que el miércoles se sentará a la mesa de diálogo. Torra invitó a incorporarse a ese foro a las entidades independentistas y ANC anunció ya su rechazo por entender que quienes han de estar en la negociación son los cargos públicos y miembros del Govern. Entre los sectores sociales del soberanismo hay fuertes reticencias ante la negociación.

La presidenta de la ANC Elisenda Paluzie, teme que la mesa de diálogo acabe por transmitir "la idea de que la independencia es imposible". Paluzie expresó ayer sus reticencias con esa negociación y subrayó que la dirección de su entidad ya se pronunció sobre el peligro de "hacer creer que el diálogo nos llevará a la independencia". En una entrevista en Ràdio 4, la presidenta de la ANC advirtió a ERC, principal impulsor de la negociación con el Gobierno, de que plantear la mesa de diálogo como forma para llegar al ejercicio del derecho de autodeterminación es "poco pragmático". "Si apuestas solo a eso puedes acabar debilitándote", añadió, porque es "poco realista" pensar que de ese foro saldrá un acuerdo para convocar un referéndum y "quizás lo que acabas trasladando es la idea de que la independencia es imposible". Aunque la vía negociada es "la mejor", admitió Paluzie", en el caso catalán no es "la más realista", porque el Gobierno no acepta esa votación. La presidenta de la ANC también descartó que la entidad esté representada en la primera reunión entre ejecutivos. "No somos electos, no somos Govern", dijo para justificar su ausencia aunque Torra estuviera interesado en que participara en ese foro. "Una cosa es que estemos en una fase previa de asesoramiento, de presión, fiscalización, que se nos informe y demos nuestra opinión, y otra es que estemos en una mesa de gobierno a gobierno", afirmó.

Paluzie se felicitó de la presencia en la mesa del ministro de Universidades Manuel Castells, confió en que defienda "la autodeterminación", aunque esté en representación del Gobierno y aseguró que su participación evidencia que la ANC tenía razón cuando decía que "no tenía sentido que los comuns estuvieran asesorando al Govern". "Cuando lo dijimos se nos echaron encima. Nos llamaron excluyentes. No tiene sentido que los mismos se sienten en los dos lados de la negociación", señaló Paluzie.

Pero Castells garantizó que en la mesa de diálogo defenderá la postura del Ejecutivo de Sánchez. "Yo estoy en la posición del Gobierno. Todos los ministros del Gobierno prometimos la Constitución y, por tanto, somos todos constitucionalistas", afirmó en los pasillos del Congreso.