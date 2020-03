Sanidad mantiene por el momento el mismo nivel de alerta en toda España

El coronavirus se expande en España cada día con más celeridad pero no es lo que más preocupa al Ministerio de Sanidad, sino los dos focos de Vitoria y de la población madrileña de Torrejón de Ardoz. Al no haberse podido determinar en ninguna de estas zonas el origen de la infección, los expertos sospechan que podría estar propagándose de modo descontrolado y el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con las respectivas comunidades autónomas, podría activar en ellas el denominado "escenario de mitigación", lo que comportaría "restricciones al movimiento de personas".

Se baraja cerrar escuelas, aconsejar el teletrabajo y vetar de eventos masivos, entre otras medidas, según el coordinador de la comisión de seguimiento del covid-19, Fernando Simón. También se estudia "incrementar la sensibilidad de los sistemas de vigilancia", para determinar si, efectivamente, se está "escapando la transmisión" en las mencionadas zonas. Se podrían realizar, por ejemplo, más controles a la población para determinar si sufre o no coronavirus, lo que "conlleva recursos importantes", tiene "repercusiones en los servicios asistenciales y aumenta la percepción de riesgo en la población".

En el momento preciso

En diversas reuniones mantenidas con los consejeros afectados y los comités de expertos se decidió anoche no activar aún el nuevo escenario, pero sigue en la recámara. Este martes se volverá a debatir. "Medidas como estas tienen un gran impacto económico y social en los lugares donde se toman, así que hay que esperar al momento preciso: ni antes de que sea necesario ni tardar demasiado", ya había advertido Simón por la mañana. Suprimir las clases, por ejemplo, "es algo que tiene un gran impacto porque los niños no tienen con quién quedarse", añadió a modo de ejemplo.

Si el domingo se registraron 25 casos nuevos, más de uno por hora en toda España, este lunes han sido más de 40, que han elevado el balance total a 126. Son cifras equiparables a las que se dieron en Italia cuando el Gobierno de este país tomó medidas tan drásticas como aislar por completo 11 poblaciones.

España no está en el mismo escenario que el país vecino, según Fernando Simón, porque el 90% de los enfermos se contagiaron en el extranjero o por personas que habían visitado zonas de riesgo. Todos sus contactos están localizados y en aislamiento, salvo en Torrejón de Ardoz y en Vitoria.

La iglesia evangélica

La situación de la población madrileña es la más preocupante porque hay dos focos con más de doce afectados y de ninguno de los dos se sabe el orígen. Tampoco se hallado un vínculo común entre ellos. El que más inquieta está vinculado a una congregación evangelista con afectados también en Leganés, otra población madrileña, situada 30 kilómetros de Torrejón. En esta última tres fieles están ingresados y su pastor y otros feligreses guardan cuarentena en sus domicilios.

El otro foco de Torrejón corresponde al primer ingresado en el hospital de la localidad, el hombre de 77 años que ingresó en estado grave y así sigue desde el pasado 15 de febrero. Ha contagiado a personas de su entorno y de personal del centro sanitario pero se ignora quien fue el 'paciente 0' que le traspasó la enfermedad.

Medio centenar de sanitarios aislados

En Vitoria el epicentro de la infección se sitúa en el hospital Txagorritxu, donde enfermó una doctora de 28 años que no había viajado al extranjero pero que ha contagiado ya a personal sanitario y pacientes del centro. Más que por la extensión en la población, hay diez casos en la comunidad autónoma, este punto preocupa porque su epicentro es un centro sanitario, con todo lo que eso comporta. Medio centenar de sanitarios permanecen ya en cuarentena en sus casas, un personal con el que no se podrá contar en caso de emergencia.

Al margen del debate sobre medidas de mayor calado, la sanidad vasca aprobó que en los hospitales donde haya enfermos de covid-19, ningún paciente abandone su habitación. Los familiares tampoco pueden permanecer en los pasillos ni en otras zonas comunes.

Cataluña, 17 casos

En Cataluña, donde ya se han registrado 17 casos, al ministerio le preocupa que en uno de ellos podría haber también un alto riesgo de transmisión nosocomial (que se transmite en hospitales, en centros sanitarios), aunque no ha ocurrido todavía", según Simón. La 'consellería' de Salut, aseguró sin embargo, desconocer a que caso se refiere el coordinador y aseguró que se "conoce el origen de todos" que "todos sus contactos están controlados".

Para el resto del país la recomendación básica de Sanidad y en la que ha insistió mucho Fernando Simón es que la población extreme las "medidas básicas de higiene" y todos aquellos que tengan "sintomatología respiratoria" no acudan a eventos masivos, como las manifestaciones feministas del 8-M, que tendrán lugar el próximo domingo. "Hay que ir con las manos lavadas, tratar de no toser, no sólo por el coronavirus, sino en cualquier momento", precisó. También adelantó que se estudian medidas para casos concretos, como prohibir besar la imágenes en la Semana Santa o evitar que vengan aficionados de eventos deportivos procedentes de las zonas de riesgo, como el norte de Italia.

Tres recuperados

No todo son malas noticias. El primer infectado de Andalucía, ingresado en un hospital de Sevilla, fue dado ayer de alta y se ha conseguido rastrear como se contagió y la cadena de contactos establecidos desde el origen. Era un tercer foco que inquietaba y ya ha dejado de hacerlo.

Desde Canarias y Baleares también se informó de que otros dos enfermos recibieron el alta, aunque el ministerio aún no lleva esta contabilidad. Como tampoco puede precisar cuántos de los ingresados se encuentran en estado grave. Entre cinco y diez fue la orquilla facilitada ayer.