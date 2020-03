Vox, obligado a cambiar de lugar su acto en Nueva York

Vox debe buscar un nuevo emplazamiento para celebrar el acto que tiene previsto para este miércoles en Nueva York después de que el Centro Español de Queens haya declinado finalmente ser el escenario de un evento con sus líderes, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, motivo por el que había recibido quejas.



La propia cuenta en Twitter de la formación de ultraderecha en Nueva York, cuya coordinadora es Marisol García Guzmán, ha informado a sus seguidores de que deben estar "atentos al nuevo local" para celebrar el evento, del que había informado ya el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, hoy de visita en Washington.



Algunos socios del Centro Español de Queens habían expresado sus quejas por la prevista presencia de un partido "fascista" en una ciudad que consideran "santuario" como Nueva York para la inmigración.



Así, el historiador hispanista Simon Doubleday comentó en Twitter que si el Centro Español, ubicado en el barrio neoyorquino de Astoria, "es el anfitrión de este partido fascista, inmediatamente me daré de baja como socio".



"Astoria, como Queens, da la bienvenida a inmigrantes de todos los países. Pero Nueva York es una ciudad santuario. Vox no tiene lugar para hablar aquí", añadió.



Finalmente, el propio historiador comentó: "He recibido buenas noticias del Centro Español". Y agregó que la cancelación de la solicitud de alquiler por parte de la entidad tiene que ver con que sus estatutos no contemplan eventos políticos en el edificio, al considerarse sus miembros "completamente apolíticos".



Ya hace dos días y antes de la cancelación del evento en el Centro Español de Queens, el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, comentaba: "Al parecer hay mucho progre antidemocrático intentando boicotear un acto de un partido constitucionalista que representa a cuatro millones de españoles. ¿Qué debería hacer el Centro?".





El portavoz de Acción Política de Vox,, dijo hoy en rueda de prensa en Madrid que el viaje de Abascal a EE.UU. responde al interés de "numerosas entidades" que querían conocer el proyecto de Vox de primera mano y afirmó que ha sido el primer líder en reunirse con el representante de Juan Guaidó en EE.UU.