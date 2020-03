Torra acusa a Torrent de inhibirse tras ser llamado "okupa" por Cs

La sesión de control en el pleno de este miércoles en el Parlament ha acabado con bronca después de que el líder del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, haya llamado "okupa" al presidente catalán, Quim Torra, que se ha negado a responder y ha acusado al presidente de la cámara, Roger Torrent, de no defenderlo.

"Usted es un okupa. Váyase a su casa de una vez, señor Torra, y desbloquee la política catalana", ha exclamado Carrizosa en su intervención en la sesión de control, después de acusar al president de aferrarse al cargo pese a no ser ya diputado del Parlament.

En lugar de responder al presidente del grupo de Cs, Torra ha cogido el micrófono para formular su queja a Torrent: "Lamento que en esta cámara se insulte impunemente, lo lamento mucho, y que usted no proteste. Me acaban de llamar okupa".

Ante el revuelo que se escuchaba en el hemiciclo, Torrent ha pedido silencio y ha invitado a Torra a proseguir, pero el presidente de la Generalitat se ha negado a ello: "No seguiré, por dos cosas: porque se me insulta y porque no hay pregunta (por parte de Carrizosa). No se me ha preguntado nada, ha sido un mitin, y creo que es deber de los grupos parlamentarios preguntar".