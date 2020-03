Lastra sostiene que el Rey Emérito es "inviolable"

La portavoz socialista en el Congreso y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este viernes que al rey emérito está protegido por la Constitución y es "inviolable".

Lastra, que ha protagonizado en Pamplona el programa Foro SER Navarra, ha respondido así al ser preguntada por el apoyo de Podemos a la creación de una comisión que investigue la procedencia de una cuenta en Suiza de 2008 con 100 millones de dólares, asunto por el que se ha interesado la Fiscalía Anticorrupción.

"Es una comisión que no cabe constitucionalmente", ha afirmado Lastra, quien ha recordado que ya quiso crear una el Parlamento catalán y "lo impidió el propio Tribunal Constitucional".

Ha añadido además que "democracia es ley, es cumplimiento de las normas y de los procedimientos", con los que en el PSOE "siempre hemos sido muy respetuosos".

Ha pedido por ello que se actúe con "rigor" y recordado que no es esta la primera vez que se plantea en el Congreso una comisión para investigar al rey emérito y "siempre los letrados han dicho que no procede la admisión a trámite".

Pesa a esta diferencia de criterios, Lastra ha aseverado que la convivencia entre PSOE y Podemos "es buena" y ha atribuido las diferencias de las que se habla al "ruido ambiental".

De hecho, aunque ha admitido que necesitan mejorar aspectos como "la coordinación", ha explicado que la reunión anunciada de la comisión de seguimiento del pacto es para "seguir dando cumplimiento" al mismo.

En su intervención Adriana Lastra ha criticado además que el PP en lugar de acuerdos a través del diálogo busque la "confrontación", y le ha reprochado que sea el "portamaletas"de Vox, un "partido de odio" con un discurso que "no veo" en formaciones independentistas.

Por eso ha instado al PP "al menos la misma lealtad" que en relación con Cataluña tuvo el POSE con el Gobierno de Mariano Rajoy, una comunidad en la que hay que superar el "conflicto", aunque "ni va a ser fácil ni va ser rápido".

"Una comunidad se construye sobre la convivencia y el entendimiento", ha puntualizado y añadido que "la ley no puede servir de coartada a los políticos para no cumplir con su primera obligación, hacer política de la buena".

La dirigente socialista ha comentado también que aspira a una España de "mujeres seguras y libres", para lo que ha abogado por tender puentes entre generaciones frente a "quienes quieren frenar los avances y desandar una parte del camino".

Y al respecto ha advertido en todo caso de que no es suficiente hablar de techos de cristal sino también de "suelos pegajosos que impiden a las mujeres progresar en sus carreras profesionales" cuando "no somos un colectivo sino la mayoría de la población", y "la igualdad de oportunidades y la justicia social o es para todos o no es".



Garzón: "Protege la democracia"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha opinado este viernes que "la mejor forma de proteger las instituciones democráticas es conocer lo que ha pasado", en referencia a las actividades del rey Juan Carlos.

En una entrevista en Radio Euskadi, Garzón ha considerado que "será positivo todo lo que permita a los ciudadanos conocer todo lo que se ha hecho desde la más alta jerarquía del Estado, sobre todo cuando las acusaciones que pesan son tan graves".

De esa manera, ha dicho que "ayudará a la democracia" conocer la investigación de la Fiscalía de Ginebra al rey emérito sobre unas donaciones millonarias a su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Según ha insistido, "por defensa de la democracia de este país es conveniente saber qué es lo que ha sucedido, a través de los diferentes canales que sea preciso, judiciales o políticos, ya que se equivocan radicalmente quienes opinan que, ocultando esa información, ayudan al país".

"Tengo la sensación de que el PSOE también quiere esclarecer" ese asunto, si bien ha constatado "diferencias de opinión" con Unidas Podemos sobre "los canales a través de los cuales habría que hacerlo".

Garzón ha vaticinado que el actual Gobierno puede durar los cuatro años de la legislatura y que las diferencias dentro del Consejo de Ministros "no hay que negarlas", sino "normalizarlas" dentro de un ejecutivo de coalición, así como "valorarlas dentro de un debate enriquecedor".