UP y ERC piden investigar los lazos de Juan Carlos I con Arabia tras abdicar

Unidas Podemos (UP) no ceja en su empeño de que el Congreso investigue a Juan Carlos I pese a la oposición del PSOE, sus socios de Gobierno. Después de una semana de desavenencias entre socialistas y morados „que se cerró ayer, viernes, con la reunión por sorpresa de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición, convocada horas antes para la próxima semana„, UP registró ayer, junto a ERC, la petición para crear una comisión de investigación sobre las "presuntas irregularidades" en la relación de Juan Carlos I con Arabia Saudí. ERC ya había presentado el jueves una petición similar junto al Grupo Plural, que alberga a Compromís, JxCat, Más País y el BNG.

La propuesta surge después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción española está en contacto con el ministerio fiscal de Suiza para investigar cuentas bancarias en las que Juan Carlos I recibió 100 millones de euros de Arabia Saudí en 2018. Los morados consideran que la gravedad de la situación requiere que la Cámara baja estudie las finanzas del Monarca.

No lo ve así el PSOE, que ha resaltado cómo, hasta ahora, los letrados del Congreso siempre se han opuesto a que se investiguen las actividades del Rey. "Al Rey emérito le protege el art. 53.6 de la Constitución. Es simplemente leerse la Constitución y saber que es inviolable", argumentó la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Con esta idea en mente, el portavoz en el Congreso de UP, Pablo Echenique, ya señaló el jueves la necesidad de "afinar muy bien" la petición para no encontrar escollos en la inviolabilidad de Juan Carlos I durante su reinado.

Por eso, en el escrito presentando ayer, los firmantes argumentan que los datos publicados en distintos medios "apuntan a la presunta comisión de, entre otros, posibles delitos de blanqueo de capitales" por parte de Juan Carlos I y que "no es descartable que los mismos se estén ejecutando actualmente o se hubieran ejecutado con posterioridad a su abdicación". Además, UP y ERC rechazan el argumento socialista de que el Poder Legislativo no controla a la Jefatura del Estado. En la petición registrada se explica que no se trata de "un acto de control a la Jefatura del Estado, ya que [Juan Carlos I] no ostenta en la actualidad tal condición" y por ello "ya no goza de inviolabilidad alguna y es plenamente responsable por los actos que contravinieran el ordenamiento jurídico".

Según detallan, el objeto de la comisión sería investigar "las presuntas irregularidades del ex jefe del Estado en relación con la relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí". Piden , además, centrarse en "la existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí", en "las presuntas cuentas irregulares del Monarca en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceros" y en "la posible existencia de quid pro quo en forma de comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudí" y Juan Carlos I.