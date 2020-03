El Bigotes culpa a Francisco Camps y a Juan Cotino de los amaños de la visita del Papa

El responsable de la rama valenciana de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, el Bigotes, culpó ayer al entonces presidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps y al expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino de las irregularidades que permitieron al grupo beneficiarse de comisiones ilegales durante la visita del papa Benedicto XVI en 2006. Pérez declaró ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga esos amaños que sin la vinculación con esos cargos institucionales las empresas del entramado de Francisco Correa no habrían participado en esos eventos. La "última palabra" la tenía siempre Juan Cotino, exdirector general de la Policía, quien se enfrenta a una petición del fiscal de 11 años de cárcel.

El Bigotes ahondó en la relación que tenía con Camps, como ya había hecho en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano. Nada más confirmarse la visita del pontífice le pidió al entonces presidente de la Comunidad que le permitiera participar de alguna forma en los actos previstos. Camps lo remitió hacia Cotino, que "tenía la última palabra en todo", aunque no recuerda haberle regalado en chaquetón de Milano de 375 euros que le atribuye Anticorrupción.

Pérez justificó el Mini regalado al entonces director general de RTVV „Canal 9„, Pedro García Gimeno, alegando que Correa le dijo que se deshiciera de él. El exresponsable del ente público declaró que recibió una llamada telefónica de Camps, en la que le pidió que "no dijese que no a ningún requerimiento que viniese de la organización y que diese todas las facilidades para que las peticiones se llevasen a cabo". También explicó que adjudicó a Orange Market "las pantallas y la megafonía", porque el entonces consejero Esteban González Pons le dijo que "Álvaro estaba muy enfadado", pero no apuntó a Cotino. Sí lo hizo Carlos Fragio, responsable de la empresa que se ocupó del sonido de los actos, al recordar que Pérez le dijo que el expresidente de las Cortes era quien mandaba realmente. También apuntó a que el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, le pidió "inflar las facturas".

Hoy declararán el propio Cotino y Francisco Correa, quien no iba a hacerlo, pero cambió de idea a medida que escuchaba a los trece acusados que pactaron con la Fiscalía una reducción de pena a cambio de admitir los amaños. Anunció que quería "dejar claro que no se pretendió cobrar nada de más" y el presidente del tribunal le invitó a hacerlo hoy para dar tiempo a la fiscalía a disponer de la documentación que le afecta.

Cuando llegue a declarar Correa ya los habrán hecho los "arrepentidos". El primero fue Ramón Blanco Balín asesor fiscal de cabecilla de red, al que conoció por Alejandro Agag, yerno del expresidente Aznar. "Como consecuencia de mi arrepentimiento y después de 12 años de estar sometido a diferentes procesos de 'Gürtel', he reflexionado y acepto los hechos que se me imputan", dijo, para añadir que habían ingresado 400.000 euros, para cubrir la responsabilidad civil a la que será condenado, "pese a tener todos los bienes embargados".