Crisis del coronavirus: La Policía apercibe a un hombre en Palencia por simular que paseaba a un perro de peluche

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía sorprendieron a un hombre que paseaba un perro de peluche en una calle de Palencia durante la noche del pasado lunes, a quien advirtieron de que estaba infringiendo las normas del estado de alarma decretado por el Gobierno de España por el Covid-19.



Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

Los agentes sorprendieron a este individuo en la calle Marqués de Santillana de la capital palentina, a muy pocos metros de la Comisaría Provincial de Policía, han confirmado este martes a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno.El momento, donde en las últimas horas ha recibido miles de visualizaciones.Ante esta situacióndurante el estado de alarma, y recordado que quedarse en casa es "una cuestión de salud pública"."Estamos ante una situación muy grave como para andar por la calle intentando engañar a la policía", afirma el sindicato en la red social. "No nos engañas y además serás sancionado", han advertido.La Subdelegación del Gobierno ha informado de quey no se resistió a la autoridad.Por el contrario, sí ha sido propuesto para sanción administrativa otro hombre que fue sorprendido por una patrulla de la Policía Nacional bebiendo cerveza en un banco de la calle, en Palencia, hasta en dos ocasiones.En la primera los agentes le advirtieron de que no se podía hacer y en la segunda decidieron abrir acta de sanción administrativa que tendrá que resolver la Subdelegación del Gobierno.