El Gobierno exige a Torra que deje de sembrar "discordia" para "su beneficio personal"

La tensión entre el Gobierno y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, subió ayer varios enteros a raíz de una entrevista del líder secesionista con la BBC en la que reclamó el aislamiento total de Cataluña. Torra se dirigió además a los máximos dirigentes de la UE para criticar la gestión que el Ejecutivo de la nación está haciendo de la crisis sanitaria. Bruselas respondió de inmediato que la decisión de las medidas que se toman corresponde en exclusiva al Gobierno de España.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, miembro del gabinete de crisis, arremetió ayer contra Torra y le exigió que deje de "sembrar discordia" buscando únicamente su "beneficio personal" en vez de pensar en la salud de los ciudadanos. Robles denunció que Torra "está faltando a la verdad" cuando acusa al Ejecutivo de no tomar las medidas exigidas por la OMS. España ha adoptado las medidas de confinamiento más exigentes dentro de Europa, ya que incluso prohíbe las salidas de casa para hacer deporte, a diferencia de Italia o Francia.

Robles cree que el presidente de la Generalitat "no está a la altura de las circunstancias" y "no es aceptable" su actitud de "una fuga hacia adelante". "Se olvida de que la prioridad es evitar la propagación del virus", censuró. "No vale todo", se quejó la Ministra, quien aseguró que el líder secesionista "se descalifica por sí solo".

La responsable de Defensa también criticó las quejas de la Generalitat por el recurso al Ejército para hacer labores de desinfección en espacios como el aeropuerto del Prat. "El Estado y el Gobierno tienen la obligación velar por la salud de todos los ciudadanos estén donde estén", sostuvo Robles en respuesta a las quejas del gobierno autonómico catalán por la presencia de las Fuerzas Armadas en El Prat y en el puerto de Barcelona.

En una entrevista difundida el jueves por la noche por el canal internacional de la BBC Torra reclamó el cierre de Cataluña y acusó al Gobierno de considerar que "no se necesita, que es preferente mantener abiertos los aeropuertos y puertos". Torra, que ha dado positivo en coronavirus, está confinado en la Casa dels Canonges de la Generalitat.

El presidente autonómico catalán ha optado por la internacionalización de sus quejas. Así, además de la entrevista con la BBC, ha enviado cartas a los máximos dirigentes de la UE. Las misivas, dirigidas al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen; y al presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, sostienen que luchar contra el virus requiere del "compromiso total desde cualquier nivel de gobernanza" y recuerdan su reclamación al Gobierno para que aplique un "confinamiento obligatorio", de manera que nadie pueda entrar ni salir de Cataluña durante esta crisis.

Desde Bruselas, la respuesta llegó de modo inmediato. La Comisión Europea explicó ayer mismo que le corresponde al Gobierno de España decidir qué medidas se toman para frenar la propagación del coronavirus. "Es competencia de los Estados miembros decidir las medidas concretas en sus distintas regiones, de acuerdo con su Constitución", explicó un portavoz de la Comisión en una rueda de prensa en la que precisó que Bruselas está siendo informada por las autoridades españolas de las medidas adoptadas. Sobre la carta de Torra, el portavoz dio acuse de recibo y aseguró que será contestada.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, pidió ayer que no se haga "una batalla política o partidista, de politiquería" para sacar rédito de la crisis sanitaria. "Todos los esfuerzos deben ir a aliarnos para luchar contra este virus, que está afectando a demasiada gente", defendió Vilalta en un claro gesto de desmarque de las iniciativas de Torra. "Quien se siente interpelado ya se sentirá interpelado", afirmó.