La Generalitat Valenciana analiza los datos móviles de la población para frenar el coronavirus

La Generalitat prevé disponer esta semana de las primeras conclusiones fruto del análisis de los datos de movilidad que, en el marco de un proyecto piloto, se están recabando de las tres principales operadoras de telefonía móvil del país, para evaluar el impacto de las medidas de confinamiento en la expansión del coronavirus.

Según ha explicado a EFE la directora general de Análisis y Políticas Públicas de la Generalitat, Ana Berenguer, estos datos serán analizados por un equipo mixto, integrado por científicos e investigadores y también por técnicos de la Generalitat, que se está conformando con el objetivo de desarrollar modelos epidemiológicos más precisos. "Esperamos empezar esta misma semana con el análisis de los datos y tener las primeras conclusiones", explica la directora general, quien desconoce si el resultado de estos análisis se hará público o no, "es algo que tenemos que discutir con el Gobierno y con las operadoras de telefonía".

"La Comunitat Valenciana trabaja desde hace meses en varios proyectos de inteligencia artificial orientados a la mejora de los sectores productivos tradicionales y, en general, la vida de las personas. El Gobierno central los conoce y es un orgullo que nos hayan elegido para ser referentes en esta iniciativa", detalla.

Lo que se pretende es utilizar herramientas de análisis sofisticadas para "aumentar el conocimiento del coronavirus a través de los datos que aportan las operadoras de telefonía móvil. Cómo nos movemos o cómo dejamos de movernos".

Se trata, apunta Berenguer, de datos totalmente anónimos y agregados. Las empresas de telefonía cumplen con los métodos de anonimización y los datos, además, se agregan a un nivel de densidad demográfica que permite que no sea posible identificar a los ciudadanos. "Con esos datos no sabemos quién está infectado o no, sino que nos sirven para observar la movilidad de la ciudadanía y analizar el impacto del estado de alarma. Pararemos la pandemia en la medida en la que seamos capaces de detener la tasa de contagios", explica.

Una de las promotoras de esta iniciativa es la ingeniera alicantina Nuria Oliver, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y especialista en inteligencia artificial y 'big data' aplicado a iniciativas de bien social.

En declaraciones a EFE, Oliver explica que "hay un movimiento a nivel mundial orientado a la exploración de este tipo de información captada por la red de telefonía móvil para ayudarnos a entender cómo de efectivas están siendo las medidas de contención, hacer modelos epidemiológicos más precisos que incorporen información de movilidad real y la detección de posibles focos de infección".

"Está pasando en países europeos, como en Bélgica, donde ya se está empezando a manejar esta información en la toma de decisiones", ha señalado la experta.