Diecisiete comunidades y diecisiete formas de enfrentar la pandemia

Once días después de que se decretase el estado de alerta, las comunidades enfrentan la pandemia desde perspectivas diferentes y, más allá de colores políticos, en lo que sí coinciden los presidentes autonómicos es en la falta de material sanitario básico tras una semana de problemas en el abastecimiento.

Diecisiete sistemas sanitarios, uno por cada comunidad autónoma, han chocado con el mando único establecido por el Gobierno que se hizo cargo de las compras para abastecer a las autonomías de mascarillas, geles desinfectantes, respiradores y otros suministros básicos, y que colapsaron obligando a algunas regiones a buscar sus propios proveedores.

Este ha sido el caso de Galicia. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha mantenido los procesos de compra de material iniciados antes del estado de alarma, lo que se traducirá -"si nadie lo para"- en el reparto este fin de semana de ocho millones de mascarillas quirúrgicas procedentes de China en su mayoría.

Feijóo ha reconocido que para un servicio de salud regional "no es fácil" competir con las grandes potencias mundiales y europeas, como tampoco lo es "competir con el Gobierno central que sigue teniendo la responsabilidad de asegurar material para todos los españoles".



Compras a China

En la misma línea pero con otro color político, la Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, informó de la llegada este martes a Zaragoza de un avión con equipamiento, también importado de China, país al que mira esta comunidad por tener mayor capacidad de producción.

Otro avión procedente de este país asiático aterrizó en la capital aragonesa con 350.000 mascarillas para Castilla y León.

También a China ha acudido la Comunidad de Madrid, y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha pedido al Gobierno que permita la distribución del material traído de ese país en dos aviones y destinado a abastecer los hospitales de la región.

Pero no solo el material preocupa en esa comunidad, Díaz Ayuso ha anunciado que reorganizará la Atención Primaria para garantizar la asistencia telefónica y domiciliaria a pacientes con coronavirus tras el traslado de profesionales a Ifema.



¿Confinamiento absoluto?

Otro asunto que distingue a las comunidades es la postura ante las restricciones del Gobierno. Mientras las socialistas avalan las medidas implementadas por el Ejecutivo, autonomías gobernadas por el PP, como Castilla y León o Murcia, van un paso más allá y se decantan por el cierre de toda actividad que no sea esencial.

Y como medida innovadora, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido que se trasladen a abril las vacaciones de verano para que la actividad industrial no se resienta.

Sin embargo, esta visión no es compartida en el País Vasco por su lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha dejado claro que no ve necesidad de cerrar empresas y apuesta por mantener la productividad para no entrar en el coma económico.

El confinamiento absoluto sí es la opción del Ejecutivo de la Región de Murcia. Desde la Presidencia de Fernando López Miras se ha reclamado al Gobierno que valide el "confinamiento absoluto" para frenar la epidemia y ha pedido un fondo extraordinario para hacer frente a los gastos sanitarios.

La Generalitat de Cataluña, que fue la primera comunidad en pedir el aislamiento de la comunidad para evitar la propagación del virus, ha decretado la suspensión de todas las obras que dependan de ella.

Los contratos de obra y servicios encargados por la Generalitat o su sector público, salvo aquellos que se consideren de emergencia, quedan oficialmente suspendidos desde este miércoles, 25 de marzo.



Test sin salir del coche

Otro asunto que preocupa a los territorios son los test para detectar el coronavirus. En Aragón, el Gobierno de Javier Lambán ha optado por hacer test sin salir del coche a posibles sospechosos, lo que evita que efectivos del 061 se desplacen a los domicilios.

La Rioja, con una de las incidencias de contagio más altas de España, también ha apostado por los test y ha comenzado a realizar pruebas rápidas de detección en Logroño, que extenderá a Haro y Calahorra.

Una idea muy similar ya fue adoptada en Asturias por el Servicio de Salud del Principado que la pasada semana habilitó "puntos seguros" en los que hacer test a los sospechosos.

Y en esta comunidad, varias empresas se han volcado en fabricar material de protección y otras han promovido la impresión en 3D.



Impresiones 3D

La impresión en 3D también ha sido una de las soluciones desarrollada en Barcelona por una alianza en la que participa el Consorcio de la Zona Franca y compañías de Terrassa y Sabadell. En este caso se han centrado en imprimir respiradores de campaña para abastecer a hospitales.

Y con este mismo sistema, un grupo de investigación de fabricación integrada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto a disposición de las autoridades la primera remesa de viseras protectoras.

Iniciativas similares a esta pero más artesanales se han dado en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde una exitosa campaña solidaria ha hecho que voluntarios de numerosas localidades hayan confeccionado a mano mascarillas en sus casas con telas cedidas por empresas y particulares.

En Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha valorado la "enorme solidaridad" de la sociedad cántabra y ha informado de que muchas empresas de la región están produciendo material sanitario de forma gratuita.

Pero las medidas llamando a la solidaridad no solo parten de plataformas, el Gobierno vasco estudia incorporar a las labores de seguridad ciudadana a ertzainas jubilados, que se sumarían a los alumnos de la 28 promoción de Ertzaintza y Policías locales que estaban en formación.



Medidas singulares

Y más allá del problema sanitario, la Policía Local de Benidorm (Alicante) empleará un dron para sobrevolar las zonas rurales del municipio y controlar que se cumplen las normas de confinamiento por el estado de alarma.

Con una visión más social, la Junta de Extremadura ha acordado implementar los servicios de cáterin a domicilio, la prórroga de las rentas básicas cuyo periodo de vigencia finalice durante el estado de alarma y la moratoria de alquiler de las viviendas sociales.

En esta línea, en Canarias, el Cabildo de Tenerife no cobra por el transporte público en guaguas interurbanas y tranvías.

Y en el otro archipiélago, en Baleares, donde el 15,7% de los contagiados son sanitarios, el Colegio de Medidores de Seguros asesora gratis sobre pólizas relacionadas con el coronavirus.

Más positivos, en Pamplona, donde su alcalde, Enrique Maya, dice que trabaja para que haya Sanfermines: "Ya veremos cuándo". Mientras, ha anunciado la voluntad de retrasar y reducir, en la medida de lo posible, el cobro de impuestos.