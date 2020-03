Ábalos anuncia que Renfe dará billetes gratis para el personal sanitario

Renfe ofrecerá plazas de tren gratuitas para facilitar el desplazamiento del personal sanitario que deba trasladarse entre ciudades españolas por motivos laborales y, especialmente, con motivo de la epidemia de coronavirus, según anunció el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Los billetes se destinarán a médicos, ATS y personal de enfermería o laboratorio, durante el periodo del estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, para que puedan viajar en trenes de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Avant de forma gratuita, desde su lugar de trabajo habitual a otras localidades donde la situación así lo requiera.

En un comunicado, Renfe detalló que estos trabajadores podrán presentarse en los centros de servicio de las estaciones, los controles de acceso o, si las estaciones no disponen de estos servicios, directamente al interventor del tren, y se les expedirá un billete gratuito y se les asignará plaza que cumpla con las distancias de seguridad.

Para ello, el personal sanitario deberá ir identificado mediante el carné del colegio profesional correspondiente a su especialidad sanitaria, la tarjeta de identificación del centro sanitario donde presta sus servicios, o bien a través de un certificado expedido por el centro de asistencia médica al que deba acudir y motive el desplazamiento.

Durante su comparecencia, el titular de Transportes constató el drástico descenso del número de viajeros que en los últimos días han tomado los transportes públicos colectivos, dado que registran desplomes de hasta el 90% en el caso de los trenes, autobuses y avión. Además, el tránsito de vehículos por carretera ha descendido en un 73%.



Defiende que la construcción no pare

Ábalos también ha rechazado la posibilidad de decretar el cierre de las obras no esenciales con el argumento de que "hay que dejar una base económica que permita también hacer frente a la crisis sanitaria" del Covid-19.

"No podemos permitirnos el lujo de destruir toda nuestra base económica", ha afirmado este jueves en rueda de prensa, tras señalar que aunque haya actividades que aparentemente no son esenciales forman parte de una cadena que contribuye a mantener esa base económica que permite garantizar el abastecimiento y el aprovisionamiento y que "después nos va a permitir salir con mayor fortaleza una vez superemos la pandemia".

El ministro ha contestado así a los sindicatos, colectivos profesionales y administraciones que reclaman el cierre de las obras no esenciales, entre ellos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha replicado que "algunos ayuntamientos podrían perfectamente suprimir algunos servicios que no son obras y que posiblemente no sean esenciales, como la jardinería".

Ábalos, no obstante, ha subrayado que no hay obligatoriedad de mantener las obras y que, tanto si son obras públicas como privadas, sus responsables las pueden cerrar si las consideran innecesarias.