Crisis del coronavirus | Sanidad descarta nuevas medidas hasta ver el impacto de las ya tomadas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado este martes que "ahora mismo no tiene sentido plantear más medidas" ni "dar un salto cualitativo" en la batalla al coronavirus sin antes haber valorado el impacto de las tomadas hasta el momento.

"Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva", sino tratar de aplicar "las más coherentes", ha subrayado tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus a través de una conexión telemática desde su domicilio, donde está guardando cuarentena tras dar positivo en COVID-19.

Simón ha insistido en que la evolución de los datos permiten afirmar que hay "un cambio de evolución" y que, por tanto, las decisiones ya tomadas con la declaración del estado de alerta y su endurecimiento este pasado fin de semana "están poco a poco teniendo el efecto deseado".

Del análisis de la curva se desprende "claramente que en diferentes comunidades" se han producido "cambios importantes" en la evolución de la pandemia los días 24, 25 y 26 de marzo; por eso, "lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin tan siquiera valorar mínimamente el impacto de las que vamos implementando".

El Ministerio de Sanidad ha confirmado 94.417 casos positivos de coronavirus, 9.222 más que hace veinticuatro horas, lo que supone un incremento del 10,8 %, y 8.189 fallecidos, 849 más (11,5 %); además, hay otros 376 pacientes en la UCI, que suman 5.607; y 2.479 más han sido dados de alta, con lo que ya son 19.259 las personas que han superado la enfermedad.

Cifras que arrojan un "ligero" ascenso respecto al fin de semana y que el epidemiólogo ha achacado al retraso en la notificación de los casos.

"Hemos pasado un fin de semana y sabemos que la notificación suele estar un poco por debajo de lo real y que se acumulan algunos pequeños retrasos", con lo que "los descensos tan acusados referentes a sábado y domingo no serían tan acusados", ha aclarado Simón.

En ello ha coincidido la doctora María Jose Sierra, jefa de área del CCAES, quien ha considerado normal tener fluctuaciones en las notificaciones y ha puntualizado que "entra dentro de lo esperado" en la vigilancia epidemiológica.

Será al final de esta semana cuando ya se tenga una idea clara de cómo está evolucionando la situación, según la doctora, quien ha recordado que en estos momentos se están haciendo cerca de unos 20.000 test diarios.

Por otra parte, y preguntado sobre un informe científico británico del Imperial College, que valora las medidas tomadas en España ya que está evitando miles de muertes en el país, Simón ha recalcado que estos estudios "no son de ayer, ni antesdeayer", y lo que reflejan es que España ha logrado reducir "muy considerablemente lo que se hubiera observado si no se hubiera hecho nada".

No obstante, ha advertido de que hay que tener cuidado porque los modelos son simplificaciones de la realidad, que no pueden incluir todas las complejidades de lo que realmente pasa pero, eso sí, "muestran la línea a seguir".

Y lo que se ha hecho en España, según Simón, ha estado basado en la evidencia científica "más sólida" que se ha podido seguir, y los efectos que se han conseguido "van en la buena dirección", cosa que no están obteniendo otros países.

Pero -ha insistido- "tenemos que ser muy prudentes porque los datos los vamos recibiendo siempre con un poquito de retraso".

De lo que está convencido Simón es que las medidas que se han tomado "son muy fuertes y tienen que tener un efecto".

Sobre su estado, el epidemiólogo ha afirmado que "dormir un poco" le ha sentado "muy bien", aunque está en cuarentena incluso dentro de su propia casa.

"Estoy dentro de mi habitación y no salgo de ella pero afortunadamente, y siento que no sea igual para todos, yo me encuentro muy bien ahora mismo", ha explicado.