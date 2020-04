Pedro Sánchez: "Vamos a tener sucesivos estados de alarma hasta recuperar la cotidianidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá al Congreso alargar el estado de alarma hasta el 25 de abril para luchar contra el coronavirus, aunque este sábado advirtió de que será necesario pedir más prórrogas en las próximas semanas. "Ya anuncio que vendrán más días. Pero no los mismos, serán distintos, empezaremos a recorrer ese pasillo, a hacer esa transición y a recuperar algo de nuestra vida; no solamente personal, sino también económica y social", explicó en una rueda de prensa en la Moncloa.



Los sectores que no son esenciales, que se vieron obligados a parar este pasado lunes con un permiso retribuido recuperable, podrán volver a sus tareas después de Semana Santa. Sánchez concretó que no alargará ese decreto ley que ha supuesto casi el cierre total de la producción y acabará, como estaba previsto, el próximo jueves, día 9. El PP había solicitado que en ningún caso continuara esa restricción pasadas las fiestas religiosas.



El jefe del Ejecutivo comunicó públicamente su decisión de pedir la prórroga hasta el 25 de abril del estado de alarma después de reunirse con el consejo de científicos y el comité técnico de gestión del coronavirus. "Vamos a tener sucesivos estados de alarma hasta recuperar la cotidianidad", avisó en la rueda de prensa telemática. Y esa normalidad, tras la catástrofe provocada por el covid-19, volverá poco a poco. Pero, por ahora, añadió, es necesario mantener "a raya al virus" y seguir con el confinamiento.





Por qué prórrogas quincenales

He recibido la llamada de Pedro Sánchez para informarme que solicitará al Congreso la prórroga del Estado de Alarma. Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus. La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 4, 2020

He hablado con Pedro Sánchez. Desde @CiudadanosCs apoyamos la prórroga del Estado de Alarma y pedimos al Gobierno que impulse además unos nuevos Pactos de la Moncloa. Si consensuamos todas las medidas sanitarias y económicas seremos más eficaces y fuertes frente al #COVID2019???????? — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 4, 2020

Unos nuevos Pactos de la Moncloa

Sánchez explicó por qué pide una prórroga de 15 días y no una más larga. El secretario general del PSOE consideray quiere crear ese "precedente" para los presidentes que en el futuro puedan encontrarse en una situación similar. Los 350 diputados deben votar cada vez que el Ejecutivo solicita alargar las medidas excepcionales y así lo harán, de nuevo de manera telemática, este Jueves Santo en un pleno que empezará a las nueve de la mañana.Tras verse con los expertos y tomar la decisión, Sánchez se puso en contacto con algunos líderes de los partidos políticos para explicarles las razones y pedirles su apoyo., presidente del PP y jefe de la oposición, respaldará el alargamiento, según comunicó él mismo en Twitter tras hablar por teléfono con jefe del Ejecutivo. "Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus", manifestó Casado. ", añadió a modo de crítica. También respaldará la prórroga Ciudadanos, como confirmóen esa red social. El Gobierno no tendrá problemas para lograr la luz verde de la mayoría del Congreso, como tampoco los tuvo hace 10 días con el primer alargamiento.El que no quiso hablar con el jefe del Ejecutivo fue el presidente de Vox,, alegando que la información que traslada el jefe del Ejecutivo es "escasa y poco creíble". Además, volvió a pedir su dimisión y acusó a los miembros del Gobierno de ser "responsables" de los más de 11.000 muertos a causa del covid-19. Sánchez tenía previsto continuar la ronda con los dirigentes de la oposición a lo largo del fin de semana. De hecho, este domingo, como los tres anteriores, tendrá una cita telemática con los presidentes autonómicos.En la comparecencia, también aseguró que quiere reeditar los llamados Pactos de la Moncloa de la transición, que hicieron posible el camino hasta la Constitución. Dijo que ve imprescindible un acuerdo paray para que España "no quede bloqueada". Según relató, el Ejecutivo cree que en los próximos meses habrá que "tomar decisiones trascendentales que condicionarán el futuro de los más jóvenes", por lo que será deseable "una unidad mucho más fuerte y compacta". "Estamos ante la gran crisis de nuestras vidas", espetó. Sin embargo, según fuentes del PP, en la conversación con Casado, no hizo ninguna referencia a esos posibles acuerdos ni tampoco le propuso ninguna reunión telemática en los próximos días para abordarlos. Sánchez llevaba 12 días sin telefonear a Casado, un hecho que ha denunciado el principal partido de la oposición por considerar queaunque después acude en su ayuda y le pide lealtad. Con Arrimadas sí salió el asunto, pero fue a iniciativa de la presidenta de Ciudadanos, que le planteó directamente lo que anunció esta semana: la necesidad de unos "Pactos de Reconstrucción Nacional", como ella los ha bautizado.Esa unidad que Sánchez asegura que quiere en la política interior también desea que se forje en el seno de la Unión Europea, contexto en el que considera que hay quecomo el que se hizo tras la segunda guerra mundial. "Si la Unión Europea existe es precisamente para hacer frente a este tipo de crisis desde el punto de vista común y conjunto. (...) Es la mayor crisis de nuestras vidas y, por tanto, nos estamos jugando la fortaleza o el debilitamiento de la Unión Europea", afirmó. Y remarcó que él no renuncia a los eurobonos, títulos de deuda común para hacer frente, en este caso, a la crisis suscitada por la pandemia del coronavirus.