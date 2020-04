Pedro Sánchez: "Vamos a tener sucesivos estados de alarma hasta recuperar la cotidianidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá al Congreso de los Diputados alargar el estado de alarma hasta el 26 de abril para garantizar el confinamiento social, pero ya ha advertido de que será necesario volver a hacerlo de nuevo. El jefe del Ejecutivo ha tomado esa decisión después de reunirse esta mañana con el consejo de científicos y el comité técnico de gestión del coronavirus. "Vamos a tener sucesivos estados de alarma hasta recuperar la cotidianidad", ha declarado en una rueda de prensa en la Moncloa. Y esa normalidad, tras luchar contra la pandemia de la covid-19, volverá poco a poco. Un equipo en la Moncloa, ha avanzado, ya estudia cómo será esa "transición" social y laboral.



Sánchez ha admitido que no será suficiente que el estado de alarma dure hasta el 26 de abril, pero que lo hace así, pidiendo prórrogas quincelanes, porque considera necesario que el Congreso se pronuncie en estas circunstancias y quiere crear ese "precedente" para los presidentes que en el futuro puedan encontrarse en una situación similar. Los 350 diputados deben votar cada vez que el Ejecutivo quiere alargar las medidas excepcionales y así lo harán, de nuevo de manera telemática, esta próxima semana.





He recibido la llamada de Pedro Sánchez para informarme que solicitará al Congreso la prórroga del Estado de Alarma. Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus. La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 4, 2020

He hablado con Pedro Sánchez. Desde @CiudadanosCs apoyamos la prórroga del Estado de Alarma y pedimos al Gobierno que impulse además unos nuevos Pactos de la Moncloa. Si consensuamos todas las medidas sanitarias y económicas seremos más eficaces y fuertes frente al #COVID2019???????? — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 4, 2020

Unos nuevos Pactos de la Moncloa

Contra el "relajamiento de las normas"

"Me someto a estos 15 días de nuevo de prórroga, pero ya anuncio que vendrán más días. Pero insisto: no los mismos, serán distintos, empezaremos a recorrer ese pasillo, a hacer esa transición y a recuperar algo de nuestra vida no solamente personal sino también económica y social", ha explicado., que se vieron obligados a parar este pasado lunes con un permiso retribuido recuperable, podrán volver a sus tareas pasada la Semana Santa, ya que el Ejecutivo no alargará ese decreto ley que ha supuesto casi el cierre total de la producción y que acabará, como estaba previsto,Sánchez se ha puesto en contacto este mediodía con algunos líderes de los partidos políticos para explicarles las razones y pedirles su apoyo., presidente del PP y jefe de la oposición, apoyará el alargamiento, según ha anunciado él mismo en Twitter tras hablar por teléfono con jefe del Ejecutivo. "Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus", ha manifestado Casado. "La, ha añadido a mode de crítica. También respaldará la prórroga Ciudadanos, como ha confirmadotambién en Twitter tras la conversación. El Gobierno no tendrá problemas para lograr el respaldo a la prórroga de la mayoría del Congreso.El que no ha querido hablar con el jefe del Ejecutivo ha sido presidente de Vox,, alegando que la información que traslada el jefe del Ejecutivo es "escasa y poco creíble". Además, ha pedido su dimisión y ha acusado a miembros del Gobierno de ser "responsables" de los más de 11.000 muertos a causa de la covid-19. Sánchez continuará la ronda con los dirigentes de la oposición y los presidentes autonómicos en las próximas horas.En la comparecencia en la Moncloa también ha dicho que quiere reeditar los llamadosde la transición democrática, paray para que España "no quede bloqueada". Según ha relatado, el Ejecutivo cree que en los próximos meses habrá que "tomar decisiones trascendentales que condicionarán el futuro de los más jóvenes", por lo que será precisa "una unidad mucho más fuerte y compacta". "Estamos ante la gran crisis de nuestras vidas", ha subrayado.Y esa unidad también quiere que se dé en la Unión Europea, contexto en el que quiere que se diseñe un nuevo 'plan Marshall', como el que se hizo tras la segunda guerra mundial. "Si la Unión Europea existe es precisamente para hacer frente a este tipo de crisis desde el punto de vista común y conjunto. (...) Es la mayor crisis de nuestras vidas y por tanto nos estamos jugando la fortaleza o el debilitamiento de la Unión Europea", ha afirmado.En este sentido, ha resaltado que el Gobierno español va a ser siempre "constructivo, firme y determinante" en sus medidas y propuestas, por lo que ha insistido en que España no renunciará a los eurobonos, porque esta crisis económica y el consiguiente impacto en las cuentas públicas tiene que ser "comunitarizada", ya que está afectando al conjunto de la Unión.El presidente ha pedido que los españoles sigan cumpliendo las normas de confinamiento para vencer al virus. "Los datos pronostican que estos días, una vez superado el pico, estamos en, ha dicho Sánchez. "Hemos logrado un primer avance", ha dicho intentando mandar un mensaje de optimismo. "Necesitamos mantener las medidas dos semanas más. Comprendo lo difícil que es prolongar dos semanas más este esfuerzo y sacrificio", ha subrayadoHoras antes, José García Molina, comisario principal de la Policía Nacional, ha denunciado que las fuerzas de seguridad empiezan a observar "cierto relajamiento en el cumplimiento de las normas" . "Por favor, respeten las normas. El virus lo paramos todos juntos", ha dicho antes de advertir de que "se están aumentando las propuestas de sanción y las detenciones con puesta a disposición judicial".España vive con importantes restricciones de movimientos desde el 15 de marzo para frenar el contagio de la covid-19, un coronavirus que ya ha causado más de11.744 en España.