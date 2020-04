Interior aumentará los controles en carretera durante Semana Santa

El Ministerio del Interior aumentará los puntos de control en carretera, así como los controles nocturnos y de madrugada, durante la Semana Santa con el objetivo de evitar desplazamientos en estas fechas, según ha indicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa este lunes.

Los controles serán realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), en coordinación con la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde este pasado fin de semana, se han reforzado los controles nocturnos, con más de 500, en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar que de madrugada se produzcan desplazamientos no permitidos por el Estado de Alarma. Según ha indicado Marlaska, se han formulado 130 denuncias a conductores. "Se van a implementar estos controles durante la Semana Santa porque las cifras no pueden ir hacia atrás. No tenemos dudas, reducir la movilidad significa salvar vidas, razón por la cual estos controles seguirán siendo efectivos e importantes", ha apuntado.

El ministro también ha destacado las cifras de movilidad vial dadas a conocer por la DGT de este fin de semana, las cuales son "motivo de esperanza". Según ha recordado, la circulación de turismos este domingo se redujo en más de un 90% con respecto a valores habituales, mientras que en accesos ciudades cayó en un 91%.

"Esta cifras no carecen de sentido, ya que detrás de ellas hay miles de contagios evitados, miles de vidas que no se han puesto en riesgo alguno; este es el mejor aplauso que podemos brindar a todo el personal sanitario y a todos los hospitalizados", ha zanjado.