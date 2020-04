Sánchez ofrece a los presidentes autonómicos un Pacto de Reconstrucción basado en la unidad

En la quinta reunión con los presidentes autonómicos desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus, Pedro Sánchez ha ofrecido a sus homólogos en las distintas comunidades autónomas un "Pacto de Reconstrucción económica y social" una vez se regrese a la normalidad. El planteamiento que ha trasladado a los presidentes regionales es que todos los sectores involucrados y representativos de la sociedad formen parte de este acuerdo, según fuente conocedoras del encuentro que se ha realizado por videoconferencia.

El líder de los socialistas ha defendido que se debe alcanzar un entendimiento en el que intervenga el Gobierno, los partidos con representación parlamentaria, los Ejecutivos autonómicos, las entidades locales y los agentes sociales. A este respecto, ha apuntado que esta propuesta es "de corazón y de buena fe" y que resulta "primordial" dar a la ciudadanía una imagen de "coordinación, colaboración y cooperación". "No vemos en ningun Gobierno autonómico un adversario, sino un aliado, todos con el objetivo de vencer a la pandemia", ha setenciado.

No obstante, los dirigentes del PP no parecen muy dispuestos a sentarse a negociar. El líder conservador, Pablo Casado, ya rechazó a lo largo de la pasada semana la posibilidad de llegar a acuerdos debido a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno y, este domingo, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado que sería "fantástico" que pudiera haber pactos pero que para eso hace falta que haya "confianza, transparencia" y saber cuál es la propuesta.

"Para los que critican esos Pactos de la Moncloa, ¿si no somos capaces de unir esfuerzos en estas circunstancias, para qué servimos los políticos?", ha sentenciado el socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias, en defensa de Sánchez. Ademas, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado a favor de alcanzar estos acuerdos.



Desconfinamiento

Sobre la mesa también ha estado la decisión del Gobierno de permitir la vuelta a la actividad de los sectores económicos no esenciales. Ante las críticas que ha recibido en los últimos días, el jefe del Ejecutivo ha defendido que el Gobierno no ha iniciado "ninguna desescalada" de las medidas y que "no se debe producir una relajación en las medidas", según según las mismas fuentes.

Desde el pasado 30 de marzo los trabajadores pertenecientes a sectores no esenciales debían permanecer en sus hogares tras la decisión del Consejo de Ministros de intentar reducir el tránsito de personas. Sin embargo, este lunes todos estos trabajadores podrán volver a sus puestos. Una decisión del Gobierno que rechaza ampliar la hibernación de la economía pese a que una parte del comité de expertos que asesora al Ejecutivo se ha mostrado en contra.

"Debemos mantener el esfuerzo", ha pedido Sánchez a los máximos responsables autonómicos en la reunión que se repite cada domingo para ponerles al día sobre los pasos que da el Gobierno y para analizar de manera conjunta la crisis del coronavirus. El líder de los socialistas ha apuntado que reabrir los sectores no esenciales no implica una desescalada de las medidas del confinamiento y ha insistido en la necesidad de mantener todas las precauciones.



Por carta

Uno de los más críticos con esta medida es el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, que ha enviado una carta a Sánchez minutos antes del comienzo del encuentro en la que le reclama que no levante el confinamiento total y le reclama los informes sanitarios y epidemiológicos en los que se basa el Gobierno para decidir relajar las medidas.



Además, fuentes conocedoras de la conversación entre Sánchez y los presidentes autonómicos, aseguran que Torra ha dicho que se trata de "una temeridad e imprudencia la decisión de permitir la vuelta al trabajo". Según explican, el dirigente de JxCat ha hecho referencia a las opiniones de diversos directores de hospitales catalanes para defender la necesidad de mantener las medidas de confinamiento más estrictas y ha pedido a Sánchez que reconsidere su decisión.

En este sentido, Torra ha lanzado una advertencia al jefe del Ejecutivo: "Cataluña no va a permanecer de brazos cruzados y vamos a tomar nuestras propias medidas. Vamos a tomar las decisiones que sean necesarias para que nuestros ciudadanos estén seguros".



Desconfianza

Sánchez también ha recibido ataques de los presidentes autonómicos del PP. En concreto, Feijóo ha reprochado al Gobierno central que no comparta toda la información de la que dispone y ha pedido a Sánchez que deje de improvisar y concrete protocolos de actuación. Además, según las mismas fuentes, se ha quejado de que el Consejo de Ministros apruebe medidas que afectan directamente a los presupuestos de las comunidades autónomas. "La desconfianza se está agrandando", ha sentenciado.

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, también ha intervenido para criticar que en los debates celebrados en el Congreso de los Diputados se les critique y ha exigido a Sánchez "más claridad y previsión en las decisiones" y que haga a los presidentes autonómicos partícipes de las mismas. A este respecto, ha planteado que estas reuniones que se celebran los domingos pasen a tener lugar antes de que el Consejo de Ministros se reúna.

Mismas quejas las que ha expresado el lehendakari, Iñigo Urkullu, al criticar la mecánica de "decisiones no compartidas". Por ello, ha pedido participación y colaboración y luego comunicacion externa y no al revés, ya que eso "provoca desorientación".



