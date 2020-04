Crisis del coronavirus | Una vuelta al trabajo parcial con estrictas medidas de seguridad

Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudan este lunes su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección y se repartirán 10 millones de mascarillas en el transporte público.





Los trabajadores que vuelven tendrán que extremar las medidas de precaución. / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Las actividades que vuelven

?? Para DESPLAZARTE al trabajo:



?? Utiliza opciones que garanticen 2 metros entre personas



?? Andando, bici o moto: no es necesaria mascarilla



?? Coche, taxi o VTC: una persona por fila de asiento



?? Bus, metro o cernanías: usa mascarilla#EsteVirusLoParamosUnidos #COVID19 pic.twitter.com/KHrZrxSEEF — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 13, 2020

Recuperación de horas



Distancia y lavado de uniformes

Las fuerzas de seguridad reparten mascarillas en el transporte público. / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE



Horarios y aforo



Refuerzo de transporte

Tras las vacaciones de Semana Santa y el fin del permiso retribuido recuperable, a partir de este lunes se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que, pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.La vuelta al trabajo de estos trabajadores de actividades no esenciales se producirá este Lunes de Pascua en todas las comunidades autónomas, salvo en las en las ocho que es festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña , La Rioja, Navarra y País Vasco).En detalle,, el Ejército, los servicios de seguridad y telecomunicaciones, aduanas, suministro y distribución de alimentos y productos de primera necesidad, suministro de energía eléctrica y de productos derivados del petróleo y gas natural.Otros servicios indispensables son los de empresas ey seguridad, mantenimiento y averías urgentes y transportes de mercancías y personas, así como la recogida de basuras y el abastecimiento de agua y el transporte público, sujeto a restricciones de oferta. Además, los servicios ligados a la administración de Justicia continuarán con su actividad, así como los medios de comunicación.a la construcción, salvo los trabajos y obras puntuales en los inmuebles para realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia, según una orden publicada ayer por el Ministerio de Sanidad., a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Las peluquerías solo podrán mantener el servicio a domicilio a personas dependientes.Además de permanecer cerrados los centros educativos,, salvo los servicios a domicilio, ni de discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, museos, parques de atracciones y auditorios, ni tampoco la celebración de verbenas, desfiles, fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas.A su vez,, bajo el cual los españoles podrán salir de sus hogares solo para ir al trabajo o dotarse de elementos esenciales (alimentos y medicamentos) como mínimo hasta el 26 de abril, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ya adelantó que es probable que vuelva a pedir una nueva prórroga del estado de alarma.Tras vencer el permiso retribuido recuperable aprobado entre el 30 de marzo y el 9 de abril, los trabajadores de actividades no esenciales, lo que podrá hacerse desde el día siguiente al fin del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, previa negociación en un máximo de 7 días entre la empresa y la representación legal de trabajadores.Para la vuelta a la normalidad de las actividades no esenciales el Gobierno ha aprobado una, consensuada con los agentes sociales, y ha anunciado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, voluntarios de Protección Civil y la policía local y autonómica repartirán en los próximos días 10 millones de mascarillas en las estaciones de autobús, metro y cercanías de las localidades españolas. No obstante, el Gobierno considera que "no es imprescindible" usar la mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal.La guía recomiendacon infectados, ni las personas más vulnerables por edad, embarazo o con afecciones médicas que, en caso necesario, pueden contactar con su médico para que acredite su necesidad de aislamiento, considerándose a efectos laborales una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.Hay quey, en caso de utilizar el coche o VTC, extremar las medidas de limpieza y evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos.En los viajes en autobús, metro o tren, se recomienday, en el caso del transporte público, la guía recomienda usar una mascarilla higiénica, no médica.En cuanto a los uniformes de trabajo, se deberán embolsar y cerrar y se trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose unEn las sedes laborales, el Gobierno aconsejainterpersonal de dos metros y también las zonas comunes.Cuando se trate de empresas o establecimientos abiertos al público, deberán, como establecer un aforo máximo, habilitar controles de acceso o facilitar equipos de protección individual.Igualmente, cuando el espacio de trabajo no permita mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, los, lo que también evitará aglomeraciones en el transporte, junto a tareas diarias de higienización "reforzada" y se deberá suministrar material higiénico y de protección suficiente para evitar los contagios entre los trabajadores.Las empresas deberán. Se insta a no compartir equipos de trabajo o por maximizar la higiene en caso de que esto no sea posible, así como por ventilar a diario las instalaciones y reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias.De igual forma, el Gobiernoy poder cumplir con las normas de distanciamiento social, al tiempo que aprobará un protocolo para evitar aglomeraciones en estaciones de trenes o autobús a través de la megafonía de las mismas o de los vigilantes de seguridad.Se vuelve a la orden ministerial de Transportes del pasado 24 de marzo, en la que los servicios interurbanos de larga distancia se reducían un 70% y en los urbanos, cada comunidad y ayuntamiento podrá establecer las frecuencias. En Cercanías se incrementará la frecuencia en hora punta desde el lunes y se mantendrá en el 50% el resto del día.