Miles de personas se concentran en Madrid por la muerte de George Floyd

Miles de personas se concentraron ayer frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid contra el racismo por la muerte de George Floyd, un ciudadano negro que murió víctima de los abusos policiales el pasado 25 de mayo en Minneápolis.

Convocada por la Comunidad Negra Africana Afrodescendiente en España (CNAAE), los manifestantes mostraron pancartas con nombres de personas negras asesinadas por la policía en los últimos años: desde Martín Luther King hasta George Floyd.

Al grito de " No justice, no peace" ("sin justicia, no hay paz") y " Black lives matter" ("las vidas negras importan"), la protesta, que ha discurrido de manera totalmente pacífica, ha seguido así los pasos de las concentraciones multitudinarias en Estados Unidos en memoria de Floyd. "George Floyd, di su nombre", han instado los asistentes, junto a consignas contra el racismo y contra la Ley de Extranjería española.