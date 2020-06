Simón, sobre el 8-M: "No hemos menospreciado ningún riesgo"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha asegurado este martes que si hubo "demora" en la entrega de la documentación que le pidió la juez que investiga si el Delegado del Gobierno en Madrid, Juan Manuel Franco por la manifestación del 8 de marzo, ésta "no fue intencionada".

Simón respondía así ante una pregunta sobre el auto dictado este martes por la juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, en el que rechaza archivar la investigación de una presunta prevaricación administrativa cometida por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no vetar la marcha feminista en Madrid.

En su auto, la juez evidencia "dificultades" y "reticencias" que, en ocasiones, han encontrado los investigadores de la Guardia Civil para obtener documentos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad. De hecho, la juez llegó a dictar un oficio para que los agentes de Policía Judicial se personaran en el Centro de Alertas para que les entregaran la información que, un mes después de haberla solicitado, no la habían recibido a pesar de que el doctor Simón les dijo en varias ocasiones que se la facilitaría.

El director del CCAES ha asegurado este martes no tener ninguna información oficial sobre este procedimiento judicial y ha precisado que la única que tuvo fue la "requisión de información". Dice no recordar en qué fecha le llegó la petición, pero sí que estaba en una "situación complicada de trabajo" porque era el "momento álgido" de la epidemia y "se hizo lo que se pudo".

Recuerda haber tenido varias conversaciones con los agentes que le presentaron el requerimiento sobre cómo tenían que presentar los documentos y afirma que "básicamente" siguió todas sus instrucciones. "No se si hubo demora o no y si la hubo no fue intencionada", ha remachado al respecto. No obstante, se ha justificado alegando que los agentes que solicitaron la información no son epidemiólogos y tuvieron que aclarar qué es lo que solicitaban. "No se más al respecto", ha señalado.



"La mayor celeridad"

El doctor Fernando Simón también ha respondido a la pregunta de si antes de la manifestación del día de la mujer del 8 de marzo se conocía o no la gravedad de la epidemia. En este sentido, ha recalcado que siempre han actuado valorando toda la información epidemiológica disponible. "No hemos menospreciado ningún riesgo, todas las decisiones han sido tomadas con la mayor celeridad posible", ha exclamado.

En su opinión, en aquel momento no se podían haber tomado decisiones como las que se tomaron después e incluso ha defendido que la toma de decisiones fue probablemente, en razón del número de casos que había en aquel momento, más precoz que en otros países, en referencia a la decisión del confinamiento de la población.

Ha asegurado que todos hubieran querido evitar lo que ha sucedido pero se ha justificado en que la toma de decisiones se tiene que adoptar en base a una evidencia "mínimamente sólida".