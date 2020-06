¿Cuál es la normativa de la nueva normalidad?

A partir del 21 de junio toda España pasará a la nueva normalidad. Durante este periodo deberán cumplirse una serie de normas: la distancia de seguridad será de 1,5 metros y deberá mantenerse en todos los locales y centros de trabajo, la mascarilla será obligatoria tanto en la vía pública como en espacios cerrados si no se puede asegurar la distancia de seguridad, y también será obligatoria en los transportes, incluido el coche si los ocupantes no conviven. La multa por no llevarla será de 100 euros

Además, se harán PCR a todos los casos sospechosos y en caso de haber nuevos positivos de Covid-19 se hará un seguimiento de todos sus contactos. Los medios de transporte estarán obligados a guardar la información de los pasajeros durante cuatro meses y se establecerán controles en los aeropuertos.

Estas normas estarán vigentes hasta que se apruebe una vacuna o un tratamiento eficaz contra la Covid-19.