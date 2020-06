Felipe González "sufre" con un Gobierno que parece "el camarote de hermanos Marx"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho este jueves que "sufre" la dinámica de tensión que a veces se produce en el Ejecutivo de coalición y que ha comparado con el "camarote de los hermanos Marx".

En una intervención telemática en Nueva Economía Fórum, González también ha expresado su preocupación porque durante la pandemia se legisle "abundantemente por decreto ley" y ha pedido "una sucesión de pactos" respetando el marco constitucional. "Ni recentralizar, ni centrifugar el poder", ha dicho.

González ha hecho una "llamada de atención" no sólo a la representación nacional también a los gobiernos autonómicos. "No vale porque no es una buena regla de convivencia que aprovechando la situación de pandemia se hagan decretos leyes o proyectos leyes especiales alterando la normatividad ordinaria en este período de excepcionalidad".

El expresidente ha planteado enfrentar el futuro con una "sucesión de pactos" de Estado pero ha advertido de que a ERC y los "herederos de CiU", en alusión a JxCat, "no les interesa" la reconstrucción económica y social de España.

Y sobre este asunto, González ha dicho que no cree que se pueda pedir a quien cree en la independencia de una parte del territorio que se comprometa con un proyecto de recuperación de España.

González ha subrayado esa "voluntad" de pactar porque "hace falta unidad" y ha remarcado que no se trata de que nadie renuncie a sus principios pero sí que "con sus principios" busquen el interés general.

En esa sucesión de pactos, González ha llamado no sólo a los actores políticos a nivel nacional, también a los autonómicos y locales, y a los agentes económicos y sociales. Y ha explicado que se trataría de una "metodología de pactos" porque la "incertidumbre nos seguirá acompañando".

Y sobre una reforma de la Constitución ha considerado que "no hay mimbres para hacer ese cesto".

"Necesitamos acuerdos para respetar el marco constitucional" ha señalado el expresidente que ha puesto en valor la "cogobernanza". "Me niego a aceptar que descentralizar suponga centrifugar el poder y crear reinos de taifas en nuestro país porque eso no es gobernar", ha aseverado.

González ha insistido en la necesidad de pactar para "diluir" la crispación y sobre su propósito de pactar ha admitido que en "en los extremos del arco" habrá quien esté en contra porque no creen que hay un antes y un después en la irrupción de la pandemia, y a ellos ha dicho que "si no son capaces de comprender, pueden cometer errores muy grandes".

A la pregunta de si habría espacio de un gobierno de concentración, González se ha limitado a insistir en la política de pactos que tiene protagonizar el Gobierno con las fuerzas políticas que estén dispuestas a participar en esa reconstrucción de España.

Y ha puesto en valor la Unión Europea donde sí se están dando acuerdos entre partidos demócratas, democristianos o liberales, algo que en España no parece posible, "con la excepción bienvenida de última hora de Cs".

Y sobre la UE también ha elogiado el papel de la canciller Angela Merkel que "habla corto y poco" pero tiene capacidad de crear confianza y crédito y eso en una situación como la actual, define "más que nunca el liderazgo".