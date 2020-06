El Constitucional no suspenderá las condenas a los líderes del 'procés'

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) no tiene previsto suspender las condenas de los líderes independentistas catalanes mientras los magistrados resuelven sus recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo. Se trata de uno de los asuntos que el tribunal de garantías abordará en el pleno que arranca hoy.

Según fuentes jurídicas, hay una doctrina consolidada del propio TC que dice que solo se suspenden temporalmente las condenas cuando las penas de prisión son inferiores a cinco años, lo que no es el caso, porque los líderes del procés cumplen entre 9 y 13 años, de manera que hay "pocas posibilidades" de que prospere porque es "un asunto con una postura clara".

Ahora bien, sobre la mesa quedarán excluidas las peticiones del líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y del exconseller Raül Romeva, que se dejarán para más adelante ya que antes urge resolver las recusaciones que plantearon contra todos los magistrados.

De hecho, será uno de los primeros asuntos en el orden del día y del que no constan opiniones discordantes entre sus miembros, dado que la propia jurisprudencia de la sala establece que las recusaciones masivas del tribunal son inadmisibles, porque de ser así no habría quien pudiera resolver los amparos contra la sentencia del Supremo, ya que los magistrados no tienen sustitutos. Así las cosas, el Constitucional puede admitir las recusaciones individualizadas, pero siempre que se han planteado en conjunto las has rechazado, por lo que nada apunta a que los magistrados opten por lo contrario.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, pidió ayer al Tribunal Supremo que suspenda la vista para resolver el recurso a su inhabilitación, prevista para el 17 de septiembre, porque cree que se notificó la fecha infringiendo las normas procesales y sin respetar el turno: "Como bien dijo el rey emérito: 'La Justicia es igual para todos".

Así lo sostiene la defensa de Torra en un recurso de súplica ante la Sala segunda del Supremo contra su anuncio de que el 17 de septiembre estudiará su recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó a un año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral.