Fèlix Millet deberá ingresar en la cárcel antes del 25 de junio pese a pedir el indulto

La Audiencia de Barcelona ha desestimado la petición del expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y del que fuera tesorero de CDC, Daniel Osàcar, de suspender su entrada en prisión, que deberá ser efectiva antes del próximo día 25 de junio. Los dos condenados por el saqueo de la entidad cultural y el desvío de fondos a Convergència presentaron recurso contra la decisión del tribunal sentenciador de que entraran en la cárcel para cumplir la condena impuesta. Los dos alegaron razones de salud, aunque el primero, al que se le impuso nueve años y ocho meses de prisión, argumentó también la petición de un indulto y el segundo, condenado a tres años y seis meses, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La resolución sostiene que los informes médicos de Millet "no revelan" que este padezca una enfermedad grave "con padecimientos incurables", un concepto " distinto a enfermedades crónicas que de por sí no tienen curación". Según los magistrados, estos informe tampoco acreditan que las dolencias de las que está aquejado "comporten un riesgo vital", a la vez que recuerda que el expresidente del Palau no está ingresado en ningún centro hospitalario, ni en un geríatrico, siendo que en su domicilio donde recibe el tratamiento

La providencia precisa que esto no es óbice para que "se tramite tras su ingreso en prisión los mecanismos legales del sistema penitenciario, derivados de su edad y dolencias", siendo competencia del juzgado de vigilancia penitenciaria la concesión de la libertad si reuniere. Los mismos argumentos se esgrimen para denegar la suspendió de la ejecución de la condena por razones de salud para Osàcar.