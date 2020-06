El PSOE se suma al PP y a Vox para evitar que el Congreso investigue al rey emérito

La Mesa del Congreso rechazó ayer las dos propuestas para investigar al rey emérito en el Congreso que habían cursado Unidas Podemos y los grupos independentistas y nacionalistas debido a los votos en contra del PSOE, del PP y de Vox, que forman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara.

Fuentes parlamentarias informaron que la creación de una comisión para investigar las finanzas de Juan Carlos I abrió una discusión entre los nueve integrantes de la Mesa.

Los tres representantes de Unidas Podemos defendieron la iniciativa de su grupo, por cuanto la investigación pretende ceñirse a las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí y el supuesto papel que el rey tuvo en ellas.

Se trata de hechos presuntamente posteriores a la abdicación, por lo que para Unidas Podemos no puede aducirse la inviolabilidad que sí afecta al rey para los acontecimientos acaecidos durante su reinado, tal y como establece la Constitución. En cambio, el argumento defendido por el PSOE, según las fuentes parlamentarias consultadas, es el mismo que el esgrimido por los letrados en su informe: La inviolabilidad del rey es de "efectos jurídicos permanentes".

El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), lamentó la negativa de la Mesa a investigar al rey Juan Carlos, una decisión que considera un "error" y difícil de entender para "muchos votantes del PSOE, republicanos o no".

Pero la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, la asturiana Adriana Lastra, aceptó el informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre la inviolabilidad del rey emérito y recalcó además que, según la Constitución, las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno, pero no de la monarquía. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, respaldó la decisión de la Mesa del Congreso de no investigar los presuntos negocios ocultos del rey Juan Carlos "si no se respetan todas las condiciones de legalidad", como aseguraron el lunes los letrados.

En todo caso, la polémica se desvió ayer a los cuadros y estatuas que del rey emérito hay en el Congreso. Como la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra acordó el lunes la retirada de un cuadro de Juan Carlos, EH Bildu plantea exactamente lo mismo e insta a PSOE y a Podemos, que en la comunidad foral votaron a favor, a que sigan el ejemplo.

Preguntado por ello, Pablo Echenique consideró que, "más que preocuparse por la decoración del Congreso", la gente busca que se puedan dirimir e investigar las sospechas de corrupción que pesan sobre el rey Juan Carlos. AdrianaLastra, sencillamente, reconoció que carece de opinión sobre la decoración de la Cámara Baja.