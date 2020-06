Cs, sobre los Presupuestos: "Pondremos por delante los intereses generales"

La portavoz de Cs en el Senado, Lorena Roldán, ha afirmado este lunes que su formación pondrá por delante "los intereses generales y no los intereses partidistas" en una eventual negociación presupuestaria con el Gobierno central. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Roldán ha indicado, no obstante, que si el Gobierno presenta unos presupuestos "que van en función del programa que negociaron con Podemos, ya le digo que no nos gusta".

Por ello, ha indicado que "hay que ver" qué presupuestos presenta el Gobierno y que su formación será "responsable" y pondrá por delante los intereses generales y no los partidistas. "Todo el mundo puede estar seguro de que priorizaremos ayudar, y si eso se tiene que hacer a través de unas partidas, las tendremos que mirar", ha indicado la senadora, que ha agregado que "no es momento" de plantear "recetas populistas" ni subidas de impuestos.

Por otro lado, preguntada por la comisión de investigación que rechazó el Congreso sobre las presuntas comisiones irregulares recibidas por el rey emérito Juan Carlos I, Roldán ha afirmado que esa investigación "tiene que ser judicial". "Por mucho que nosotros, dentro de un parlamento o en el Congreso, queramos iniciar una comisión de investigación, al final quien tiene que dictaminar si se han cometido delitos o no es un juez", ha indicado.

Por este motivo, Roldán se ha mostrado partidaria de que "actúe la justicia" y que se juzgue "a las personas responsables" y que éstas "cumplan con las sentencias" que puedan surgir. Esto, ha dicho, sería bueno para "no tener este descrédito que tiene mucha gente no sólo hacia la institución de la monarquía, sino hacia los políticos", y ha apuntado que "todo el mundo es igual ante la ley".