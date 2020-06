El PP exige una auditoría sobre las víctimas y cuestiona el homenaje del Ejecutivo

El homenaje a las víctimas del coronavirus programado para el próximo 16 de julio protagonizó ayer parte de la sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pero no en tono positivo.

El Partido Popular, de un lado, usó este acto en el hemiciclo para atacar al Ejecutivo por el desfase entre las cifras de fallecidos que publican en la Moncloa y las que ofrecen otras instituciones.

La portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, exigió al Gobierno que realice una auditoría de las muertes provocadas por el Covid-19 para tener una cifra real.

Y a renglón seguido, aseguró que el acto del próximo mes es solamente para "el 60 por ciento de las víctimas de la pandemia" y, por lo tanto, un "homenaje mutilado".

"No es un desajuste numérico, es un abismo moral. Esos 17.000 españoles, si no murieron por la pandemia, ¿por qué murieron?", preguntó Álvarez de Toledo, en referencia a las cifras de fallecidos del Instituto de Salud Carlos III y del INE que apuntan a que las muertes por la pandemia podrían alcanzar las 45.000. "Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, hacer política con los muertos", replicó por el otro lado la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.