Las redes aplauden el cálido agradecimiento de Salvador Illa a sus rivales políticos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, cerró este miércoles sus comparecencias semanales en la Comisión de Sanidad del Congreso para dar cuenta de la pandemia agradeciendo la actitud de todos los portavoces, de los que dijo haber aprendido, y a los que dedicó, uno a uno, un comentario. Esta última comparecencia no pasó desapercibida en las redes sociales, que aplaudieron y apoyaron la actitud del ministro.



"No sé si es habitual o no, espero no tener ningún problema", dijo Illa en su decimotercera y última comparecencia desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo.







Acabada la comisión de sanidad, todos los diputados de los grupos del Congreso, han aplaudido las palabras de agradecimiento que el ministro de Salud Pública les ha dirigido.

Las maneras respetuosas de Salvador Illa han unido a adversarios políticos.

Larga ovación en el Congreso al ministro de Sanidad Salvador Illa. Le han dado unos 40.000 aplausos.



Y estos fueron sus comentarios y por este orden:"El médico que lleva usted dentro me ha enseñado cosas y se lo quiero agradecer"."La alcaldesa que lleva dentro con la que me reconozco porque vengo del mundo municipal ha impregnado muchas de sus intervenciones. Muy pegada al terrero y se lo quiero agradecer"."Le quiero agradecer el tono constructivo y la sensatez"."He visto en usted una permanente actitud de querer ayudar y lo quiero destacar, he visto unas ganas de utilidad"."He visto en sus actuaciones una actitud muy municipalista, muy de alcaldesa, muy de pensar en el siguiente paso"."Siempre en sus intervenciones ha habido alguna propuesta. Ha habido momentos de crítica acerada, pero siempre alguna propuesta"."Quiero destacar su vehemencia porque es un valor también, es una prueba de que en la política también hay pasión. La vehemencia es la prueba de la sinceridad y en política un puntito de pasión está bien"."Le quiero agradecer el calor de los tuyos, me he sentido muy apoyado".La primera comparecencia de Illa estaba prevista para el 12 de marzo pero tuvo que ser aplazada tras confirmarse que la titular de Igualdad , había dado positivo por coronavirus y que todo el Ejecutivo se había sometido al test.De esta forma, sus intervenciones semanales para dar cuenta de la evolución de la pandemia del coronavirus y las medidas que iba adoptando el Gobierno comenzaron el día 26.