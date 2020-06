Sanidad registra ocho muertes con coronavirus y 191 contagios en 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha registrado este viernes otras ocho personas fallecidas con coronavirus, que elevan los decesos de la última semana a 11 y el total a 28.338, y ha cifrado en 191 los contagios diagnosticados en las últimas 24 horas, 34 más que este jueves, de los que 72 corresponden a Aragón.

Por detrás están Madrid que, además de dos de los decesos, ha informado de 41 nuevos positivos, y Cataluña, que ha contabilizado 36 casos -24 más que el jueves- pero ninguna muerte, igual que Andalucía, donde los contagios confirmados ascienden a 12, 20 menos que en la estadística facilitada este jueves por Sanidad.

En la de este viernes vuelven a faltar los datos de casos de Castilla-La Mancha, que no ha podido cargarlos "por problemas técnicos"; bajo esta premisa, el resto de comunidades no ha superado las 7 infecciones, y tres -Asturias, Cantabria y la Comunidad Valenciana-, además de Ceuta y Melilla, no ha comunicado ninguna nueva.

Castilla y León ha aglutinado la inmensa mayoría de las defunciones, con 7 de las 11 ocurridas en la última semana, una de las cuales, al menos, se produjo en el día de este jueves, mientras que el miércoles no hubo ninguna, según la serie histórica actualizada este viernes por el Ministerio con los datos que le proporcionan las comunidades.

Las demás, salvo Madrid y Asturias y la Comunidad Valenciana, no han contabilizado decesos estos siete días.

A falta de la información de Castilla-La Mancha, el total de positivos confirmados en España mediante PCR asciende a 247.905, lo que le sitúa en el octavo puesto mundial con más afectados, por detrás de Estados Unidos (2.374.282), Brasil (1.228.114), India (490.401), Rusia (620.794); Reino Unido (307.980); Perú (268.602) y Chile (259.063) y en el sexto en número de muertos.

En los últimos siete días se han diagnosticado 1.758, 2 más que este jueves; de ellos, 498 han sido detectados en Cataluña,382 en Madrid, 312 en Aragón, 116 en Castilla y León y 112 en Andalucía, mientras que Asturias se mantiene con ninguno y La Rioja, con 4.

Por ello, la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes), que en el conjunto de España es de 3,74, es muy dispar entre autonomías: el brote detectado en cuatro comarcas aragonesas elevan la de esta comunidad al 23,65, más del doble que la siguiente, que es Navarra con un 11,1 y, ya muy lejos, Cataluña con 6,49, y Madrid con 6,87. Solo Asturias y la Comunidad valenciana están por debajo de 1.

Atendiendo a los últimos 14 días, serían 3.673 los contagios confirmados, lo que desciende la tasa de incidencia acumulada al 7,81.

El indicador más fiable para los expertos sanitarios es el de los confirmados con inicio de síntomas en los últimos siete días, que han sido 16 más que los reflejados este jueves, un total de 275. A la cabeza está Cataluña con 78, por delante de Madrid (57) y Aragón (37).

La cifra se eleva a 788 si se tiene en cuenta las últimas dos semanas.

Sanidad cifra en 147 las hospitalizaciones producidas en siete días, y en 125.030 las totales. La gran mayoría se han hecho en Madrid (69), muy por encima de Castilla y León (20), Aragón (16) y Cataluña (10). En Asturias, Canarias y La Rioja no ha habido ningún nuevo ingreso hospitalario.

El Ministerio eleva a 11.651 los pacientes que han requerido de cuidados intensivos desde el inicio de la pandemia, 12 de ellos en la última semana, de los que 4 han sido ingresados en las ucis de Madrid, 2 en las de Castilla y León y otros 2 en las de la Comunidad Valenciana y uno en las de Andalucía, extremadura, Navarra y País Vasco.